Łotwa: Minister obrony: kolejne dwa miesiące będą decydujące dla ukraińskiej kontrofensywy

Kolejne dwa miesiące będą miały decydujące znaczenie dla ukraińskiej kontrofensywy przeciw Rosji, dlatego Zachód musi zapewnić Ukrainie wszelką pomoc, jakiej potrzebuje - oświadczyła minister obrony Łotwy Inara Murniece na poniedziałkowej konferencji prasowej w Rydze.

W ubiegłym tygodniu Murniece spotkała się w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem, po czym uczestniczyła w spotkaniu grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech.

"Zarówno w czasie rozmowy z ministrem Reznikowem, jak i na spotkaniu w Ramstein ogólna ocena sytuacji była taka, że Ukraińcy mają dwa miesiące - jest to decydujący czas, jaki mogą wykorzystać na postępy na froncie, co oznacza, że dostawy wojskowe dla ukraińskich sił zbrojnych są obecnie kluczowe" - powiedziała minister, cytowana przez agencję Leta.

Minister obrony ostrzegła także, że wedle ekspertów wojskowych w ciągu następnych pięciu lat Rosja może być w stanie odbudować swoje wojska i, choć obecnie nie zagraża Łotwie bezpośrednio, to Ryga musi zrobić wszystko co w jej mocy, aby "w decydującym momencie, jeśli taki nadejdzie, Łotwa była całkowicie przygotowana do odparcia możliwej agresji militarnej".

"Pokój na świecie jest kruchy, a sytuacja może się zmienić" - powiedziała Murniece.

Minister zapewniła, że łotewski sektor obrony narodowej został w ostatnim czasie dofinansowany w celu zwiększenia jego efektywności. Łotwa planuje wydać 600 mln euro w latach 2023-2025 na obronę przeciwlotniczą, uważaną za kluczową dla obrony kraju - podała Leta.