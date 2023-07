Łotwa: Minister obrony: plany obronne NATO dla krajów bałtyckich są bardzo dobre

Opracowane przez NATO plany obronne dla krajów bałtyckich - Łotwy, Litwy i Estonii - są bardzo dobre i szczegółowe - powiedziała w piątek minister obrony Łotwy Inara Murniece.

Szefowa resortu pozytywnie oceniła opracowane plany obronne, ale zaznaczyła jednocześnie, że kraje bałtyckie, jak i ogółem NATO, muszą być zdolne do ich realizacji, a to wiąże się z odpowiednimi wydatkami na obronność - pisze agencja LETA. Przypomniała, że jej kraj zamierza zwiększyć budżet na obronność w najbliższych latach do 3 proc. PKB.

Agencja LETA podkreśla, że plany dla krajów bałtyckich i Polski opracowano w odpowiedzi na zagrożenie związane z rosyjską napaścią na Ukrainę.

Nowe plany przewidują obronę terytorium od pierwszych chwil ewentualnego ataku. Dotychczas zakładano, że kraje bałtyckie miałyby w razie agresji odstraszać przeciwnika do czasu przybycia wsparcia sił sojuszniczych.

W piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział przedstawienie na szczycie Sojuszu w Wilnie, który odbędzie się 11-12 lipca, "trzech nowych, regionalnych planów obrony", aby przeciwstawić się "dwóm największym zagrożeniom dla naszego Sojuszu: Rosji i terroryzmowi".

Pierwszy z tych planów dotyczy północy - Oceanu Atlantyckiego i Arktyki Europejskiej, drugi - centrum, czyli regionu bałtyckiego i Europy środkowej, a trzeci - południa, czyli Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska