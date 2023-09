Łotwa: Minister obrony: wyślemy Ukrainie moździerze, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję

Łotwa wyśle Ukrainie dodatkowe moździerze, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję dużego kalibru - zapowiedział we wtorek łotewski minister obrony Andris Spruds. "Ukraina musi wygrać i wygra" - oświadczył po spotkaniu z ukraińskim ministrem obrony Rustemem Umierowem.

Nowy minister obrony Łotwy zapowiedział też kontynuację wsparcia dla ukraińskiego członkostwa w NATO.

Spruds uczestniczył we wtorek w spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech. Łotwa dołączyła do koalicji cybernetycznej (IT) utworzonej w ramach tego formatu. Koalicję powołały Estonia, Luksemburg i Ukraina.

Łotewskie wsparcie obronne dla Ukrainy od początku pełnowymiarowej rosyjskiej napaści na ten kraj przekroczyło 1 proc. PKB Łotwy - przypomina agencja LETA. Ryga planuje również przeprowadzenie programu szkoleniowego dla ukraińskich wojskowych.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska