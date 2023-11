Łotwa: Polscy dyplomaci, żołnierze, uczniowie odwiedzają cmentarze i miejsca pamięci

Polscy dyplomaci, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) i uczniowie na Łotwie odwiedzają w środę, Dzień Wszystkich Świętych, cmentarze i miejsca pamięci narodowej w tym kraju, w tym miejsca pochówków polskich legionistów.

Pracownicy Ambasady RP i żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Adażi udali się na Cmentarz Bracki w Rydze, przedstawiciele Ambasady i Attache Obrony odwiedzili też istniejący od końca XIX w. Cmentarz św. Michała, nazywany przez Polaków na Łotwie cmentarzem polskim. (https://tinyurl.com/26mntv36)

Opiekę nad nekropolią, która jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Łotwy osób polskiego pochodzenia, sprawuje Instytut "Polonika". Łącznie na Cmentarzu św. Michała już odnowiono albo odnawianych jest kilkadziesiąt grobów.

"W bieżącym roku podjęto prace przy trzech obiektach - nagrobku Kazimierza Węcławowicza, Józefa i Karoliny Michalskich oraz rodziny Stankiewiczów. Prace konserwatorskie polegają m.in. na korekcie posadowienia obiektów w celu ich stabilizacji i właściwej ekspozycji. Aby przywrócić wartości estetyczne obiektów, wykonane zostaną rekonstrukcje zdegradowanych bądź brakujących elementów. Konserwacji zostaną poddane również dekoracyjne, metalowe ogrodzenia. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 r." - napisano w informacji prasowej Instytutu.

Na tej nekropolii spoczywa m.in. Ita Kozakiewicz, polska i łotewska działaczka i parlamentarzystka, która reaktywowała Związek Polaków na Łotwie. 28 października, w rocznicę jej śmierci, kwiaty na jej grobie złożyła m.in. Ambasador Monika Michaliszyn i uczniowie Polskiej Szkoły Średniej noszącej imię Kozakiewicz. (https://tinyurl.com/mw8knmzs)

W Łatgalii prace porządkowe przeprowadzono na cmentarzu w Rzeżycy (łot. Rezekne), a w Krasławiu (łot. Kraslava) dyrektor i uczniowie miejscowej Polskiej Szkoły Podstawowej im. Hrabiów Platerów odwiedzają cmentarz, na którym spoczywają legioniści polegli w 1920 roku. Pochowanych jest tam 45 znanych oraz 42 nieznanych żołnierzy polskich Legionów, którzy zginęli w walkach o te ziemie. O zmarłych pamiętają też Polacy w Dyneburgu (łot. Daugavpils), gdzie na byłym polskim cmentarzu na Słobódce spoczywają prochy 237 poległych w Kampanii Łatgalskiej. Cmentarze polskich żołnierzy są również m.in. w Wyszkach (łot. Viszki) i Ławkiesach (łot. Laucesa).

3 stycznia 1920 roku wojska polskie i łotewskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego stanęły do walki z Armią Czerwoną, rozpoczynając akcję bojową o kryptonimie "Zima", znaną także pod nazwą Kampania Łatgalska. Ofensywa połączonych sił polskich i łotewskich doprowadziła do wyzwolenia całej Łatgalii wraz z Daugavpils. W ciągu dwóch miesięcy wojska bolszewickie zostały wyparte, co pozwoliło na zachowanie niepodległości państwa łotewskiego oraz zjednoczenie jego ziem. Łącznie w Kampanii Łatgalskiej zginęło ponad 500 polskich żołnierzy.

