Łotwa: Premier Morawiecki dla mediów: mamy wspólny cel - odbudować Ukrainę i wzmocnić Europę

Równo rok po wybuchu wojny mamy jeden wspólny, solidarny cel: odbudować Ukrainę, wzmocnić Europę - pisze premier Mateusz Morawiecki na łamach łotewskich portali nra.lv i ritakafija.lv.

Szef polskiego rządu w tekście opublikowanym w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu" podkreśla, że Rosja, dokonując zbrojnej napaści na Ukrainę, zniszczyła ład zbudowany po zimnej wojnie. Ocenia, że jedynym celem Rosji, która ruszyła na imperialny podbój, jest odbudowa dawnej, sowieckiej strefy wpływów.

"Musimy zrobić wszystko, aby ten największy geopolityczny koszmar XXI wieku się wreszcie skończył" - wzywa Morawiecki.

"Ostatni rok przynosi nam wiele ważnych lekcji, które kraje Zachodu powinny wziąć głęboko do serca, jeśli naprawdę chcą żyć w pokoju i bezpieczeństwie" - zaznacza premier. W następnej części artykułu wymienia pięć lekcji po roku wojny.

Po pierwsze, należy pamiętać, że "ta wojna dotyczy nas wszystkich" - wskazuje szef rządu. "To nie jest lokalny konflikt. Rosja próbuje podpalić Europę. Mamy do czynienia z destabilizacją całego światowego ładu gospodarczego" - ostrzega. Według niego "atak na Ukrainę to część dawno obmyślonego planu, który Putin realizuje co najmniej od dekady".

"Wszyscy patrzymy na okropieństwa dokonywane przez rosyjską armię. Dlatego nie wolno nam być obojętnym. Imperialne plany Rosji sięgają dalej niż Ukraina" - dodaje.

Druga lekcja zaprezentowana przez premiera Polski, to: "Rosja napędza światowy kryzys gospodarczy". "Kryzys energetyczny i globalna inflacja, z którymi mierzymy się wszyscy, mają swoje źródło w imperialnej agresji Rosji" - zaznacza. Według niego "prapoczątkiem inwazji na Ukrainę była agresywna polityka gazowa Kremla jeszcze w lipcu i sierpniu 2021 roku. Szantaż gazowy Putina doprowadził wtedy do gwałtownych skoków cen gazu na europejskim rynku".

Premier podkreśla, że "Rosja liczyła, że paraliż sektora energii osłabi państwa europejskie i przekona je, aby od wojny na Ukrainie trzymać się z daleka". "Eskalowanie kryzysu od samego początku było strategią wymierzoną przeciw krajom Zachodu. Rosyjskie działania wojenne są jedną z głównych przyczyn tego, że ceny na całym świecie rosną" - pisze premier.

Według lekcji numer trzy "deputinizacja to warunek suwerenności Europy". "Wiele europejskich rządów wierzyło, że z Rosją można zawierać zwykłe kontrakty, ale okazały się one cyrografem, w którym Europa sprzedała swoją duszę" - stwierdza premier.

Dlatego - jak kontynuuje - powrót do "business as usual" jest niemożliwy. "Nie można normalizować stosunków ze zbrodniczym reżimem. Najwyższy czas na uniezależnienie się Europy od Rosji - zwłaszcza w sektorze energetycznym" - wzywa. Przypomina też, że "Polska od dawna mówiła o konieczności dywersyfikacji dostaw ropy i gazu".

"Solidarność jest silniejsza niż strach" - brzmi czwarta wymieniona przez polskiego premiera lekcja. Morawiecki ocenia, że "ta wojna już zmieniła Europę". Rosja "Chciała nas podzielić, a my zjednoczyliśmy się bardziej niż kiedykolwiek" - wskazuje.

"Zgoda Niemiec, aby wysłać czołgi Leopard na Ukrainę - o którą to zgodę Polska apelowała - ma duże znaczenie. Wiemy już, że do czołgów produkcji niemieckiej dołączą amerykańskie Abramsy. Nad zimnymi kalkulacjami górę wzięła euroatlantycka racja stanu. NATO udowodniło, że jest nie tylko najpotężniejszym sojuszem wojskowym świata, ale także - sojuszem prawdziwie zjednoczonym. Wspólnie pokonamy zło" - pisze Morawiecki.

W lekcji piątej "Odbudować Ukrainę, wzmocnić Europę" premier zaznacza, że nie wystarczy pokonać Rosji w obecnej bitwie. "Aby wygrać wojnę z Rosją, musimy zbudować kompletnie nową architekturę bezpieczeństwa w wymiarze politycznym i gospodarczym" - podkreśla.

"Przed nami więc dwa scenariusze przyszłości Europy. Jeden to zwycięstwo Ukrainy i pokój na kontynencie. Drugi to zwycięstwo Rosji i ekspansja putinowskiego imperializmu" - czytamy.

"Jeśli Ukraina ma wygrać w tej wojnie, już dziś musimy myśleć o zmianie paradygmatu europejskiej polityki. Idea wspólnoty bezpieczeństwa i pokoju jest dziś jedynym możliwym modelem rozwoju. Równo rok po wybuchu wojny mamy jeden wspólny, solidarny cel: odbudować Ukrainę, wzmocnić Europę" - podsumowuje premier Morawiecki.

Artykuł premiera powstał w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowanej przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika "Wszystko co Najważniejsze" przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Ukazujące się w ramach tego projektu teksty opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska