Łotwa: Premier: nasze ostrzeżenia w sprawie Rosji traktowano protekcjonalnie

Nasze ostrzeżenia w sprawie tego, że Rosja stanowi zagrożenie, latami traktowano protekcjonalnie, dopiero w 2022 roku wraz napaścią rosyjskich wojsk na Ukrainę Zachód zjednoczył się - podkreślił w środę łotewski premier Kriszjanis Karinsz.

"Na wschodzie - na Łotwie, w Finlandii i innych krajach - nigdy nie uważaliśmy, że Rosja przestała stanowić zagrożenie i próbowaliśmy latami o tym mówić. Traktowano to protekcjonalnie: macie szczególną historię i stosunki (z Rosją), musicie to przezwyciężyć i zmienić zdanie" - powiedział premier na konferencji Riga StratCom Dialogue.

Zaznaczył, że takie podejście w wielu krajach Zachodu było obecne również po rozpoczęciu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie w 2014 roku. "Dopiero w 2022 roku Zachód - a przynajmniej Europa (zachodnia) - w końcu wspólnie zaczął rozumieć, że Rosja naprawdę stanowi zagrożenie, a Wschód miał rację" - kontynuował szef łotewskiego rządu.

Jak dodał, Putinowi "udało się" zjednoczyć Zachód. "Teraz musimy utrzymać to zjednoczenie i wsparcie dla Ukrainy" - wezwał premier.

Karinsz opowiedział się za przyjęciem Ukrainy do NATO i podkreślił, że jedynie "wspólna obronna tarcza" zapewni, iż Rosja "nie wróci".

Szef rządu odniósł się też do planowanej ukraińskiej kontrofensywy. Jak ocenił, "zbyt wiele osób uważa, że to jedno ostatnie uderzenie, które wszystko zakończy i będziemy mogli wrócić do +business as usual+". "Najbliższe pokolenia nie będą wracać do +business as usual+ z Rosją" - oznajmił.

"Jeśli Ukraina zwycięży, to dla Rosji w najlepszym wypadku będzie to oznaczać, że wróci do stanu sprzed inwazji, życia w reżimie; nic nie wskazuje na zmiany w najbliższej przyszłości. Przegrana nie oznacza, że państwo rosyjskie rozpadnie się, a Putin wyspowiada się ze swoich grzechów. To nie jest film" - podkreślił Karinsz.

Dlatego - jak dodał - Zachód musi być gotowy, by w długoterminowej perspektywie żyć w sąsiedztwie agresywnej Rosji.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska