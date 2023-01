Łotwa: Prezydent Duda: wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wsparciu Ukraina zwycięży (aktualizacja)

Polska i Łotwa świetnie współpracują we wspieraniu Ukrainy, wierzę głęboko, że dzięki wspólnemu wsparciu Ukraina pokona wroga - mówił we wtorek w Rydze prezydent Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że Polacy i Łotysze będą nadal rozwijać wymianę handlową i wspierać się nawzajem.

Prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą - którzy rozpoczęli we wtorek trzydniową wizytę na Łotwie - spotkał się z Polakami mieszkającymi na Łotwie. Podczas uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe.

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego został odznaczony abp Zbigniew Stankiewicz, a Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-łotewskich stosunków i popularyzowanie wiedzy o historii polsko-litewskich relacji - prof. Eriks Jekabsons.

Prezydent odznaczył też m.in. Ryszarda Stankiewicza za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Łotewskiej i promowanie polskiej kultury oraz tradycji narodowych Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Wręczył również polskie flagi przedstawicielom instytucji polonijnych.

Andrzej Duda dziękował odznaczonym za ich codzienny wkład w umacnianie polsko-łotewskich relacji, podtrzymywanie na Łotwie polskiej tradycji i kultury.

Prezydent mówił też o relacjach między oboma krajami. Przypomniał, że Polacy i Łotysze mają wspólne tradycje walki z Sowietami, ale też trudne dni braku lub ograniczenia własnej państwowości.

Podkreślił, że obecnie nasze kraje są razem w NATO i UE. "Wspieramy się bardzo mocno, zwłaszcza wspieramy się bardzo mocno w tym ostatnim czasie, gdy ten potwór ze Wschodu rosyjski znowu powstaje i wyciąga swoją drapieżną łapę po to, by zagarnąć kolejne narody. Rzucił się na naszych sąsiadów z Ukrainy, naszych kiedyś współrodaków Rzeczypospolitej, tej wielkiej Rzeczypospolitej, i chce im odebrać dziś wolność, niepodległość, suwerenność, życie, a przede wszystkim do samostanowienia" - podkreślił.

Jak zaznaczył, Ukraińcy "z wielką odwagą i niesłychaną determinacją" stanęli do obrony. "Dziękuję, że dziś wszyscy razem ich wspieramy" - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że władze Polski i Łotwy świetnie współpracują we wspieraniu Ukrainy w jej obronie. "Ja wierzę w to głęboko, że dzięki naszemu wspólnemu wsparciu, dzięki także i determinacji właśnie sąsiadów, narodów dawnej Rzeczypospolitej, Ukraina zwycięży, Ukraińcy pokonają wroga, który ponownie okazał się wrogiem znienawidzonym, niestety" - powiedział.

"Niestety mówię, bo przecież chcielibyśmy wszyscy móc żyć z Rosją, z Rosjanami w pokoju, w spokoju, móc się swobodnie rozwijać, móc prowadzić handel, budować swe życie i zamożność, razem. Niestety, jak widać, nie da się, bo napadają, rabują, zabijają, chcą odebrać wolność" - dodał prezydent Duda.

"Powiedziałem kiedyś, nie tak dawno, do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego: +Wołodymyr, patrząc na naszą historię, na to, jak kiedyś te drogi się rozeszły, ja cię bardzo proszę - jak już pokonacie Rosję, jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój, to weź zaciągnij ich do Perejasławia, niech tam podpiszą pokój z wami, niech przekreślą tym samym wszystkie tamte lata wpływów sowieckich, rosyjskich+" - mówił prezydent.

Wyraził przekonanie, że Polacy i Łotysze wesprą Ukraińców, a także "będą razem budowali naszą pomyślność tutaj, w naszej części Europy, jako trzy bratnie narody, wspólnie - także dodatkowo z naszymi sąsiadami wspólnymi Litwinami, a także z waszymi sąsiadami i naszymi przyjaciółmi Estończykami".

Wyraził też nadzieję, że "będziemy razem stanowili taki monolit państw, które znakomicie znają swoją historię, przyjaźnią się, prowadzą ze sobą wymianę handlową, wspierają się nawzajem", a Polacy i Łotysze także w przyszłości "będą bratnimi narodami w tym najlepszym, właściwym tego słowa rozumieniu" - nie wykrzywionym obcą propagandą, ale z wewnętrznego poczucia ludzi, że łączy ich nić przyjaźni z sąsiadami.

Po uroczystości zaplanowano spotkanie pary prezydenckiej z odznaczonym metropolitą ryskim abp Zbigniewem Stankiewiczem.