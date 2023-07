Łotwa: Prezydent elekt: szczyt w Wilnie ma dać Ukrainie jasną odpowiedź, jak może zostać członkiem NATO

Szczyt NATO w Wilnie powinien dać jasny sygnał Ukrainie w sprawie tego, w jaki sposób może zostać członkiem sojuszu - uważa szef MSZ i prezydent elekt Łotwy Edgars Rinkeviczs, cytowany w piątek przez agencję LETA.

Szczyt w Wilnie powinien przedstawić tzw. mapę drogową albo plan dotyczący tego, co muszą zrobić Ukraina i NATO, by Kijów został członkiem sojuszu, kiedy pozwolą na to warunki, gdy zakończy się faza aktywnych działań zbrojnych - podkreślił Rinkeviczs. Jak dodał, to jeden z łotewskich priorytetów podczas rozpoczynającego się we wtorek szczytu.

Kolejne kluczowe tematy podczas spotkania w Wilnie to dalsze wzmocnienie obecności NATO w krajach bałtyckich i w ogóle w Europie Wschodniej oraz członkostwo Szwecji w sojuszu - zaznaczył prezydent elekt.

Rinkeviczs, pytany o ocenę kroków podjętych przez Łotwę po ubiegłorocznym szczycie NATO w Madrycie, zaznaczył, że współpraca Rygi z partnerami była "bardzo owocna", i pochwalił łotewskie postępy we wdrażaniu planów obronnych i decyzji ze szczytu. Uznał za właściwą decyzję łotewskich władz o zwiększeniu budżetu na obronność z 2,5 do 3 proc. PKB do 2027 roku.

31 maja Rinkeviczs, dotychczasowy wieloletni minister spraw zagranicznych Łotwy, został wybrany przez parlament na prezydenta. Inauguracja nowego szefa państwa odbędzie się w sobotę. Do czasu wyboru nowego ministra obowiązki szefa łotewskiej dyplomacji przejmie premier Kriszjanis Karinsz.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska