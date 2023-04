Łotwa: Prezydent Levits: słowa o otwartych drzwiach NATO dla Ukrainy są niewystarczające

Słowa o otwartych drzwiach NATO dla Ukrainy już są niewystarczające, potrzeba konkretnego harmonogramu działań przed lipcowym szczytem Sojuszu w Wilnie - oświadczył w poniedziałek prezydent Łotwy Egils Levits.

Levits podczas konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem zapewnił, że zarówno Ryga jak i Tallinn opowiadają się za perspektywą członkostwa Ukrainy w NATO. Zaznaczył jednocześnie, że przed szczytem NATO w Wilnie konieczny jest "konkretny, wymierny postęp" w tej kwestii, a same stwierdzenia, że drzwi do NATO są otwarte, już nie wystarczają - pisze agencja LETA. Potrzebny jest konkretny harmonogram dotyczący tego, jak Ukraina będzie mogła przystąpić do Sojuszu - dodał.

Karis, który składa wizytę na Łotwie, podkreślił, że Estonia wspiera bezwarunkowo Ukrainę i będzie apelować o ograniczenie roli Rosji w ONZ, usprawnienie działania sankcji i pociągnięcie rosyjskich zbrodniarzy do odpowiedzialności.

Prezydent Levits zaznaczył, że Łotwa i Estonia muszą inwestować we wzmocnienie swojego bezpieczeństwa. Jak wskazał, Łotwa planuje zwiększyć swoje wydatki na obronność do 2,5 proc. PKB do 2025 roku i do 3 proc. PKB do 2027 roku. Estonia również planuje zwiększyć budżet obronny do 3 proc. PKB.

Levits podsumował, że Łotwa i Estonia to liderzy pomocy dla Ukrainy w stosunku do wielkości PKB (to ok. 1 proc.). Szef państwa ocenił, że pokazuje to, jak poważnie państwa bałtyckie traktują rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie.