Łotwa: Prezydent podpisał ustawę o obowiązkowej służbie wojskowej

Prezydent Łotwy Egils Levits podpisał we wtorek ustawę o obowiązkowej służbie wojskowej. Pierwsi ochotnicy mogą dołączyć do armii tego lata - podaje agencja LETA. Od 2024 r. służba będzie obowiązkowa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przepisy wchodzą w życie dzień po podpisaniu przez głowę państwa. Ustawa o Państwowej Służbie Obrony (VAD) przewiduje obowiązkowe odbycie służby wojskowej albo cywilnej.

Pierwszy zaciąg ma charakter ochotniczy; chętni mogą zgłaszać się do 15 maja. Od 1 stycznia przyszłego roku służba będzie obowiązkowa.

Zgodnie z przepisami mężczyźni będący obywatelami Łotwy będą powoływani do służby w ciągu roku po osiągnięciu pełnoletności. Osoby, które kontynuują naukę (nie dotyczy to edukacji wyższej), mają być powoływane do służby w ciągu roku po zakończeniu szkoły albo po osiągnięciu 24. roku życia, jeśli wciąż się uczą.

Mężczyźni i kobiety w wieku 18-27 lat mogą zgłaszać się do służby jako ochotnicy.

Służbę można przejść w jednej z trzech form: 11 miesięcy w wojskach regularnych Sił Zbrojnych Łotwy albo Gwardii Narodowej, pięcioletni kontrakt z Gwardią Narodową albo pięcioletni program edukacyjny dla studentów.

Odbywający służbę wojskową mają otrzymywać 300 euro miesięcznie, wyżywienie, zakwaterowanie i sprzęt.

Osoby, które np. z przyczyn religijnych nie mogą służyć w armii, mają możliwość odbycia 11-miesięcznej służby w jednej ze struktur podległych resortowi obrony.

Za celowe unikanie służby ma grozić odpowiedzialność karna.