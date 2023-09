Łotwa: Prezydent: w razie masowego napływu migrantów możemy zamknąć granicę z Rosją i Białorusią

W razie masowego napływu migrantów możemy zamknąć granicę z Rosją i Białorusią - oświadczył we wtorek prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs podczas spotkania w Rydze z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem.

Doradca prezydenta Martinsz Dregeris przekazał agencji LETA, że podczas spotkania politycy omówili zaangażowanie Niemiec w bezpieczeństwo regionu oraz potencjalne ryzyko związane z hybrydowym zagrożeniem na granicy NATO.

Odnosząc się do tej kwestii, prezydent powiedział, że Łotwa jest gotowa do podjęcia wszystkich koniecznych kroków, w tym do zamknięcia granicy z Białorusią i Rosją.

Minionej doby udaremniono próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi na Łotwę przez 164 migrantów.

W związku z presją migracyjną łotewski rząd podjął decyzję o zamknięciu jednego z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią w miejscowości Silene.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska