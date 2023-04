Łotwa przed ważnymi wyborami. Słabnie opcja prorosyjska

Łotwa między wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi boryka się z problemami narodowościowymi i budżetowymi. Cieniem na krajowej polityce kładzie się wojna w Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Mniejszość rosyjskojęzyczna na Łotwie to około 30 proc. populacji.

Rosjanie przestają głosować na partię uznawaną na Łotwie za ich reprezentację. Starszych nie urządzała kompromisowość Zgody. Młodzi utożsamiają się z państwem, w którym żyją jako rosyjskojęzyczni Łotysze.

Budżet i armia (2 proc. wydatków na obronność) to sprawy obecnie na Łotwie najważniejsze. Rząd rozważa wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej.

Łotysze żyją już wyborami prezydenta. Trwają przepychanki między partiami parlamentarnymi o poparcie dla kandydatów.

Centrum Zgody to ugrupowanie kojarzone z mniejszością rosyjską na Łotwie, choć starające się o elektorat socjalny, niezależnie od narodowości. W kolejnych wyborach zdobywali najwięcej mandatów, choć zawsze byli w opozycji. Wyborcy mieli już jednak dość takiej sytuacji. Rezultat: Zgoda nie przeszła nawet progu 5 proc. Obecnie to ugrupowanie - jako formacja polityczna - dogorywa. Tak przynajmniej uważają tamtejsi komentatorzy.

Pełnię władzy przejęły narodowe partie konserwatywne z dotychczasowym premierem Artursem Krišjānisem Kariņšem na czele. Jego centroprawicowa Nowa Jedność (Jaunā Vienotība) uzyskała wynik 18,97 proc., zdobywając 26 mandatów. W parlamencie znalazło się 7 ugrupowań. Na drugim miejscu uplasował się Związek Zielonych i Rolników (Zaļo un Zemnieku savienība), uzyskując 12,44 proc. głosów (16 mandatów).

Trzecie miejsce - z poparciem 11,01 proc. (15 mandatów) - uzyskała Zjednoczona Lista (Apvienotais saraksts), będąca sojuszem kilku partii regionalnych. Czwarta lokata (9,29 proc. - 13 mandatów) stała się udziałem nacjonalistów ze Zjednoczenia Narodowego Wszystko dla Łotwy! (Nacionālā apvienība Visu Latvijai!). Te dwa ostatnie ugrupowania są członkami koalicji rządzącej wspólnie z partią premiera.

W parlamencie znalazło się także ugrupowanie elektoratu rosyjskojęzycznego - Dla Stabilności (Stabilitātei) - 6,8 proc. głosów (11 mandatów). Populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu (Latvija pirmajā vietā) oligarchy Ainārsa Šlesersa zdobyła 9 mandatów - ok. 6 proc. poparcia. Lewicowo-liberalna partia Progresywni (Progresīvie), z poparciem na poziomie 6 proc., ma 10 mandatów.

W efekcie rządząca koalicja ma 54 mandaty w liczącym 100 miejsc łotewskim parlamencie.

Spodziewano się demonstracji na Łotwie. Do niczego nie doszło

Po klęsce Zgody spodziewano się fali demonstracji ze strony mniejszości rosyjskiej. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Sytuacja w kraju wydaje się stabilna. Jedynym ugrupowaniem parlamentarnym, które w sposób zwarty chciałoby reprezentować mniejszość rosyjską, jest Stabilność. Ich 11 mandatów to jednak poniżej połowy tego, co do tej pory miała Zgoda.

Na dodatek Stabilność przedstawia o wiele bardziej radykalne poglądy w kwestii miejscowych Rosjan niż dotychczas robiła to Zgoda. Jednym z tych żądań jest wprowadzenie rosyjskiego jako jednego z języków urzędowych. Można więc powiedzieć, że łotewscy Rosjanie podzielili się na tych zasymilowanych i tych ciągle marzących o Rosji.

Mniejszość rosyjskojęzyczna na Łotwie to około 30 proc. populacji. Czyżby więc ta grupa nie miała już takiego znaczenia jak jeszcze kilka lat temu?

Twierdząco odpowiada na to pytanie jeden z byłych parlamentarzystów łotewskich (prosił o zachowanie anonimowości), który do obecnego parlamentu się nie dostał. Wedle niego młodzież pochodzenia rosyjskiego nie czuje już żadnego związku z Rosją i rosyjskością. To bardzo często po prostu rosyjskojęzyczni Łotysze.

Zgoda według naszego rozmówcy wykazuje wszelkie cechy ugrupowania, które ulega samolikwidacji. Czołowi działacze próbują się urządzić w polityce przy innych ugrupowaniach. Były mer Rygi oraz przewodniczący partii Nil Uszakovs jest obecnie europarlamentarzystą. Chce, by resztki jego ugrupowania weszły w sojusz z opozycyjnym (w parlamencie) blokiem Ainarsa Schlesersa. Miałoby to pomóc Uszakovsovi dostać się ponownie do Brukseli, a Zgoda mająca bardzo silną pozycję w Rydze wsparłaby Schlesersoai w wyborach do samorządu stołecznego. Schlesers (milioner uważany za jednego z kilku łotewskich oligarchów) będąc w opozycji parlamentarnej, chciałby zostać merem Rygi.

Rosyjskie resentymenty tracą moc. Łotewscy Rosjanie popierają różne partie

Były elektorat Zgody jest jednak bardzo zdezorientowany i trudno sobie wyobrazić, by dał się przekonać do tak oryginalnego sojuszu z narodową partią łotewską. Tym bardziej że popularność Uszakovsa nie była zbudowana na jakichś unikalnych cechach osobowych. To raczej wykorzystanie sentymentów posowieckich oraz produkt moskiewskich programów telewizyjnych, w tamtych latach obecnych na Łotwie. Nie sposób więc wyobrazić sobie, by udało się komukolwiek zagospodarować ten resentyment. Tym bardziej że telewizja rosyjska na Łotwie już retransmitowana nie jest.

Sytuacja z miejscowymi Rosjanami to pokłosie polityki narodowościowej czasach sowieckich. Wtedy, szczególnie do Rygi, byli kierowani do pracy Rosjanie z głębi imperium. To zmieniało skład narodowościowy republiki. Łotwę Rosjanie uważali ówcześnie za fragment zachodniego świata w ich kraju.

Na dodatek w latach dziewięćdziesiątych Łotwa stała się wygodną przystanią dla rosyjskiego, „szemranego” kapitału. Tutejsze banki nawet promowały hasło: „do nas bliżej niż do Szwajcarii”. Ta „bliskość” nie była tylko kwestią geografii. Ówczesne łotewskie banki przyjmowały wkłady, nie drążąc za bardzo tematu pochodzenia pieniędzy.

W nieodległej od Rygi nadmorskiej Jurmale swoje daczowiska mieli najwyżsi urzędnicy partii komunistycznej, z Leonidem Breżniewem na czele. Był to także bardzo popularny kurort wśród sowieckiej, a potem rosyjskiej bohemy artystycznej. Nieruchomości w Jurmale kupowali nawet ci popierający otwarcie Putina. Obecnie ośrodkiem poparcia Rosjan na Łotwie pozostało już tylko drugie miasto w kraju, mianowicie położony na wschodzie kraju Dyneburg. Na osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców Rosjanie stanowią tam prawie połowę. Władze miejskie Dyneburga otwarcie wsparły agresję Rosji na Ukrainę.

Zdaniem Jurisa Paidersa (znanego na Łotwie analityka politycznego, nauczyciela akademickiego) wyniki wyborów parlamentarnych na Łotwie pokazują, że łotewscy Rosjanie, stanowiący około 25 proc. liczącego około dwóch milionów mieszkańców kraju, popierają różne partie. W sumie Rosjanie w różnych partiach zdobyli 15 mandatów.

Na zmianę tę wpłynęło kilka czynników, w tym rosyjska inwazja na Ukrainę, która poskutkowała politycznym podziałem wśród ludności rosyjskojęzycznej. Nie wpłynęło na sytuację polityczną przybycie do Rygi nowej emigracji z Rosji. Ci ludzie (głównie inteligencja twórcza oraz dziennikarze) przybyli tu po rozpoczęciu agresji Putina na Ukrainie.

Na Łotwę "wyemigrowały" także media rosyjskie, na czele z opozycyjną telewizją „Dożd”. Jak się odnaleźli w ryskich realiach?

Na tak postawione pytanie Juris Paiders odpowiada zdecydowanie: - Ci ludzie to jakby oddzielny świat. Oni w ogóle się nie integrują z miejscowymi Rosjanami. Chyba traktują Łotwę jako etap przejściowy. Zresztą TV Dożd została "pogoniona" przez łotewskie władze do Amsterdamu. Bo nagle w jednej z audycji zaczęli mówić o rosyjskiej armii jako o swojej. Próbowali także podejmować tematy miejscowych Rosjan, co było niezgodne z linią polityczną władz Łotwy.

Budżet jest najważniejszy. Łotwa wydaje coraz więcej na obronność

Obecne władze skupiają się aktualnie na sprawach budżetowych. Rośnie budżet obronny - to już zdecydowanie ponad 2 proc. PKB. Ponadto wiele się ostatnio mówi o wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej, co będzie wymagało dodatkowych wydatków, przede wszystkim na nowe uzbrojenie.

Takie plany mogą niebawem doprowadzić do akcji protestacyjnych ze strony różnych sfer budżetowych zagrożonych tym, że to właśnie na oświacie czy ochronie zdrowia mogą być czynione oszczędności, po to, by wyposażyć armię. Przy tym rządzący już zasugerowali, że jakiekolwiek protesty przeciw nakładom na armię będą interpretowane jako element wojny hybrydowej ze strony Rosji.

Wśród największych problemów Łotwy jest inflacja

Po tym, jak Łotwa odmówiła zakupów rosyjskiego gazu, bardzo mocno wzrosły ceny tego paliwa, a to momentalnie wpłynęło na wzrost cen usług komunalnych. Podwyżki opłat sięgają nawet 150 proc., co szczególnie dotknęło emerytów. Podrożała żywność, tanie pozostały nadal jedynie polskie jabłka. Wiele osób twierdzi więc, że to Polacy zaopatrują Łotyszy w witaminy. Z kolei cebula w sklepach jest dwa razy droższa niż jabłka, a cena pomidorów dochodzi do 3-4 euro za kilogram. Inflacja za ubiegły rok przekroczyła 20 proc.

Spadły natomiast ceny nieruchomości, co jest już objawem kryzysowym. Deweloperom przestało się opłacać stawianie nowych domów. Do tej pory cement importowano z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Teraz tego towaru brakuje.

Nieliczne budowy, które trwają, są zaopatrywane w materiały budowlane z Polski. Wielkie problemy mają też firmy zajmujące się budową dróg i mostów. Tu też podrożały materiały i usługi, a kontrakty były zawarte w starych cenach. Teraz więc budowniczowie infrastruktury dopominają się od państwa rewaloryzacji umów. Państwo jednak w budżecie tych pieniędzy nie ma, więc budowy dróg i mostów się bardzo przedłużają. A firmy tracą płynność i popadają w kłopoty.

Parlament Łotwy niebawem będzie wybierał prezydenta

Świat łotewskiej polityki żyje już jednak elekcją prezydencką. Najprawdopodobniej w maju zajmie się tym parlament, bowiem to on na Łotwie wybiera głowę państwa.

Wielką ochotę na przedłużenie prezydentury ma obecnie sprawujący tę funkcję Egils Levits, urodzony w 1955 roku prawnik i sędzia. Levits pracował nad tekstem aktu niepodległości Łotwy z 4 maja 1990 r. Uznawany jest za twórcę instytucji „nie-obywatela”, dzięki której nawet obecnie łotewskiej przynależności państwowej pozbawionych jest kilkaset tysięcy rosyjskojęzycznych osób, które przybyły na Łotwę w trakcie trwania tu jurysdykcji sowieckiej.

Przy tym każdy z tych „bezpaństwowców” ma prawo zostać obywatelem Łotwy po zdaniu specjalnego egzaminu językowego. Ponadto w 2014 roku Levits opracował preambułę do konstytucji łotewskiej, która definiuje Łotyszy jako „naród państwowy”.

Jego konkurentami są: Uldis Pilens (67 lat) oraz młodszy od niego o 16 lat Janis Sarms.

Pilens to znany łotewski architekt. Bardzo dobrze zna się też na ekonomii. To także człowiek majętny, wręcz multimilioner. Przez ostatnie lata jednak w ogóle nie był obecny w polityce. Nigdy też nie działał „w pierwszej linii” jakiejkolwiek firmy. To typowa osoba z drugiego szeregu. Raczej typ doradcy.

Sarms kieruje natomiast umiejscowionym w Rydze ośrodkiem analitycznym związanym z NATO i strategiczną komunikacją aliansu. Kilka lat temu był wysoko postawionym urzędnikiem ministerstwa obrony. To osoba bardzo kompetentna w dziedzinie militarnej. Bardzo dobrze zna język rosyjski, doskonale zna też samą Rosję.

Jak na razie trwają przepychanki między partiami parlamentarnymi o poparcie dla konkretnych kandydatów. Jedność szeregów partyjnych wzmacnia zdecydowanie wprowadzona 4 lata temu zasada jawnego głosowania podczas elekcji prezydenckiej.