Łotwa przekaże Ukrainie ponad 150 samochodów skonfiskowanych pijanym kierowcom

Rząd Łotwy zdecydował od marca o przekazaniu Ukrainie ponad 150 samochodów skonfiskowanych kierowcom prowadzącym pod wpływem alkoholu - informuje w piątek portal LSM.

W czwartek łotewskie władze zdecydowały o przekazaniu Ukrainie kolejnych 11 skonfiskowanych pojazdów. Trafią one m.in. do Chersonia, ukraińskiego resortu obrony i straży granicznej. Łączna szacunkowa cena rynkowa 11 pojazdów, które otrzyma Ukraina, to 40 tys. euro.

Dotychczas, od marca, rząd zdecydował o przekazaniu Ukrainie łącznie 151 skonfiskowanych pojazdów.

Na Łotwie możliwe jest konfiskowanie samochodów kierowcom, w których krwi stwierdzono ponad 1,5 promila alkoholu. Zgodnie z decyzją władz pojazdy mogą być za darmo przekazywane walczącej z Rosją Ukrainie.

Średnio 70 proc. konfiskowanych samochodów trafia na Ukrainę. Najnowsze auto było wyprodukowane w 2022 roku, najstarsze w 1989 r. Większość konfiskowanych pojazdów jest z lat 2003-2007.

Z inicjatywą przekazywania skonfiskowanych pojazdów Ukrainie wystąpiło ministerstwo finansów. Odpowiednie poprawki do ustawy Sejm Łotwy przegłosował w lutym.