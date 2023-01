Łotwa: Resort obrony: dostarczymy Ukrainie kolejną partię uzbrojenia i przeszkolimy dwa razy więcej ukraińskich żołnierzy

W najbliższym czasie Łotwa przekaże Ukrainie kolejną partię uzbrojenia, m.in. śmigłowce, pociski przeciwlotnicze Stinger, drony i karabiny maszynowe wraz z amunicją; ponadto w 2023 roku przeszkolimy co najmniej dwa razy więcej ukraińskich żołnierzy, niż w roku ubiegłym - zapowiedział w środę łotewski resort obrony.

Decyzje władz w Rydze zostały w tym tygodniu przekazane stronie ukraińskiej podczas wizyty minister obrony Inary Murniece w Kijowie. "Potwierdziłam niezachwiane wsparcie rządu i społeczeństwa Łotwy wobec Ukrainy. (...) Cały świat podziwia odwagę i poświęcenie ukraińskich sił zbrojnych oraz ludności cywilnej" - podkreśliła szefowa łotewskiego resortu obrony, cytowana przez służby prasowe ministerstwa i agencję Interfax-Ukraina.

"My, Łotwa, nie tylko słuchamy tego, co mają do powiedzenia prezydent, minister obrony oraz armia Ukrainy. Słyszymy też, o co Ukraina prosi, aby mogła stawić czoła agresorowi i go pokonać. I podejmujemy działania" - dodała Murniece, która podczas wizyty odwiedziła również Akademię Wojsk Lądowych Ukrainy we Lwowie.

Władze w Rydze regularnie dostarczają Ukrainie pomoc wojskową. Pierwsze pociski Stinger z Łotwy trafiły do Kijowa w drugiej połowie lutego 2022 roku, tuż przed inwazją Rosji na sąsiedni kraj. W kolejnych miesiącach Łotwa przekazała Ukrainie także m.in. kilka śmigłowców, drony, broń przeciwpancerną i amunicję.