Łotwa: Rozpoczął się szczyt Inicjatywy Trójmorza

W poniedziałek w Rydze rozpoczął się szczyt Inicjatywy Trójmorza. Jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda, głównymi tematami spotkania będą perspektywa zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wkład państw Trójmorza w zapobieżenie kryzysowi żywnościowemu.

Prezydent Duda mówił przed szczytem, że głównym tematem rozmów będzie tocząca się na Ukrainie wojna. "Na pewno będziemy dzisiaj bardzo dużo mówili o tym, jak tę rosyjską agresję na Ukrainę zatrzymać" - zapowiedział.

Zwracał przy tym uwagę na problem potencjalnego światowego kryzysu żywnościowego. "Ukraina przez dziesięciolecia była ogromnym spichlerzem, dostarczycielem zboża, ziaren słonecznika, oleju słonecznikowego do bardzo wielu krajów na świecie" - mówił Duda, wskazując, że kraje Afryki Północnej zaspokajają aż 80 proc. swojego zapotrzebowania na zboża poprzez import z Ukrainy.

"Jest pytanie, w jaki sposób zrobić tak, by te płody rolne, które w tym roku urodzi Ukraina, mogły zostać wyeksportowane z Ukrainy, w jaki sposób otworzyć ku temu drogi i czy my jako państwa Trójmorza jesteśmy w stanie, i w jaki sposób, przyczynić się do tego, żeby ten eksport był możliwy, żeby to ziarno poszło w świat i żeby kryzys żywnościowy był możliwie jak najmniejszy i w jak najmniejszym stopniu dotknął ludzi na całym świecie" - podkreślił prezydent.

Zapowiedział, że omówiony zostanie również temat współpracy państw Trójmorza z Ukrainą i wyraził nadzieję, że już w poniedziałek temu państwu zostanie przyznany status kandydata do UE. Przywódcy państw Trójmorza będą rozmawiali m.in. o rozwoju infrastruktury, zacieśnianiu więzi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a także współpracy w ramach NATO.

"Cieszę się, że za chwilę będziemy dyskutowali o tych najważniejszych tematach" - powiedział polski przywódca, przypominając, że współpraca państw Trójmorza rozpoczęła się z inicjatywy jego samego oraz ówczesnej prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović.

Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Ołena Kondratiuk po przybyciu na szczyt podkreśliła, że dla jej kraju ważne jest, jak Kijów może stać się pełnoprawnym partnerem krajów UE wchodzących w skład Trójmorza.

Zaznaczyła, że udział w tym wydarzeniu w Rydze ma szczególne znaczenie w przeddzień szczytu unijnego, na którym, jak się oczekuje, Ukraina ma otrzymać status kandydata do UE.

"Będzie dla nas ważne omówienie wsparcia dla Ukrainy w powojennej odbudowie; czekamy na rozwój dużych projektów infrastrukturalnych prowadzonych przez kraje Trójmorza" - podkreśliła Kondratiuk.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Z Rygi Aleksandra Rebelińska i Natalia Dziurdzińska