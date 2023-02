Łotwa: Służby badają, czy można pozbawić łotewskiego obywatelstwa rosyjskiego miliardera Awena

Służby bezpieczeństwa Łotwy badają, czy możliwe jest pozbawienie łotewskiego obywatelstwa rosyjskiego miliardera Piotra Awena - informują w poniedziałek łotewskie media.

Jak przekazało agencji LETA ministerstwo spraw wewnętrznych Łotwy, badanie podstaw ewentualnego odebrania obywatelstwa Awenowi trwa już od jakiegoś czasu, obecnie oczekiwana jest opinia służb bezpieczeństwa.

Portal LSM przypomina, że w kwietniu ubiegłego roku łotewski parlament przyjął poprawki do prawa o obywatelstwie, przewidujące możliwość odebrania łotewskiego obywatelstwa osobom, które popierały ludzi i państwa, zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności demokratycznych krajów.

67-letni Awen, który, stał na czele prywatnego Alfa Banku i, jak się uważa, jest związany z Kremlem, został objęty sankcjami UE w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Łotewskie obywatelstwo otrzymał w 2016 r. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 roku Łotwa odebrała mu państwowe odznaczenie.

W poniedziałek LETA podała, że łotewski Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji podjął decyzję o odebraniu obywatelstwa Benessowi Aijo. MSW wyjaśniło, że ma to związek z tym, iż otrzymał on rosyjski paszport. Mężczyzna, który przebywa od kilku lat w Rosji, jest m.in. oskarżony o publiczne nawoływanie do przewrotu państwowego na Łotwie. Aijo nie stanął przed sądem, uciekł do samozwańczej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej w ukraińskim Donbasie, a następnie do Rosji.

Natalia Dziurdzińska