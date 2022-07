Łotwa: Służby bezpieczeństwa: zwracamy szczególną uwagę na osoby wjeżdżające z Rosji i Białorusi

Zwracamy szczególną uwagę na cudzoziemców chcących wjechać na Łotwę z Rosji i Białorusi - podkreśla Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy, cytowana przez agencję LETA. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie wpuszczono na Łotwę 62 osób uznanych za zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa.

Państwowa Służba Bezpieczeństwa (VDD) Łotwy nie ujawnia szczegółów swoich działań, ale zapowiada, że będzie nadal zwracać szczególną uwagę na cudzoziemców z Rosji i Białorusi wjeżdżających na Łotwę - podała LETA.

Wcześniej VDD informowała, że cudzoziemcy, którzy chcą wjechać na Łotwę z Rosji i Białorusi są poddawani bardziej szczegółowej kontroli na przejściach granicznych, której celem jest zidentyfikowanie osób wspierających rosyjską agresję wobec Ukrainy i mogących stanowić zagrożenie dla łotewskiego bezpieczeństwa narodowego.

Podczas kontroli szczególną uwagę poświęca się osobom, które np. służyły w wojsku czy strukturach wewnętrznych Rosji albo Białorusi, publicznie demonstrują symbole gloryfikujące rosyjską agresję albo wyrażają negatywny stosunek wobec państwa łotewskiego - pisze LETA.

W środę MSZ Rosji poinformowało, że do resortu wezwano łotewską charge d'affaires w tym kraju Dace Rutkę, której wręczono notę protestacyjną w związku z - jak dodano - działaniami łotewskiej straży granicznej wobec rosyjskich obywateli przyjeżdżających na Łotwę. Według MSZ w Moskwie obywatele Rosji mają "podpisywać dokument o braku poparcia dla polityki Federacji Rosyjskiej" przed wjazdem na terytorium Łotwy.

Do protestu MSZ Rosji odniósł się minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs. "Łotwa działa zgodnie ze swoim prawem i wyrażanie protestu wobec tego, co robimy czy czego nie robimy na naszym terytorium, by chronić nasze bezpieczeństwo, jest bezsensowne" - oznajmił szef MSZ w Rydze. Zapowiedział, że Łotwa będzie nadal działać w zgodzie z wymogami bezpieczeństwa.

Minister poinformował przy tym, że Łotwa posiada informacje o podejmowanych przez rosyjskie i białoruskie władze próbach werbunku obywateli Łotwy przebywających w tych krajach. To jest nie do zaakceptowania - dodał. Ocenił też, że "to nie jest czas na turystykę i kontakty biznesowe".

Z Rygi Natalia Dziurdzińska