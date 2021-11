Łotwa: Stoltenberg: Kryzys migracyjny jeszcze się nie skończył

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostrzegł w niedzielę, że kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unii Europejskiej jeszcze się nie skończył. Podkreślił, że migranci wciąż próbują dostać się do UE nielegalnie z Białorusi.

"Intensywność trochę się zmieniła, oczywiście nie jest tak poważna, jak kilka dni temu. Ale myślę, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, że to koniec" - powiedział Stoltenberg w wywiadzie wyemitowanym w łotewskiej telewizji.

Stoltenberg przypomniał, że napięcia są wysokie od tygodni, ponieważ migranci z Iraku, Jemenu, Syrii, Afganistanu czy Iranu próbują przekroczyć zewnętrzne granice UE, a najbardziej dotknięte tym zjawiskiem są Polska, Litwa i Łotwa.

Według szefa NATO sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wywołuje kryzys humanitarny, ponieważ mieszkańcy nieformalnych obozowisk cierpią z powodu niskich temperatur. "Musimy być czujni, musimy uważnie obserwować rozwój sytuacji i nadal wysyłać jasne przekazy" - powiedział Stoltenberg.

Jego zdaniem reżim Łukaszenki wykorzystuje niewinnych ludzi, co jest cyniczną i nieludzką strategią. W związku z tym szef NATO podkreślił, że w pełni solidaryzuje się ze wszystkimi zaangażowanymi w tę sytuację sojusznikami Paktu.

Stoltenberg w wywiadzie nawiązał także do rozmieszczenia wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą i wezwał Moskwę do przejrzystości i powściągliwości w tej sprawie. Kwestia ta, podobnie jak problem migracji, ma zostać poruszona na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Rydze we wtorek i środę.

Stoltenberg i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzili w niedzielę Litwę i Łotwę, gdzie rozmawiali z przedstawicielami tamtejszych władz o sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej z Białorusią.