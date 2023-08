Łotwa: Straż graniczna: białoruskie służby zaangażowane w niszczenie naszej infrastruktury

Białoruskie służby są zaangażowane w niszczenie naszej infrastruktury na granicy - oświadczył w piątek Guntis Pujats, szef łotewskiej straży granicznej. Pojawiają się sygnały, że sytuacja może eskalować - ostrzegł.

"Białoruskie służby nie osłabiają swoich działań, wręcz przeciwnie - są zaangażowane w niszczenie łotewskiej infrastruktury, by zagwarantować nielegalne przedostanie się migrantów na Łotwę" - powiedział Pujats, cytowany przez agencję LETA.

Pojawiają się różne wiadomości i sygnały świadczące o tym, że sytuacja może eskalować - dodał.

"Obecnie widzimy, że migranci próbują uniknąć złapania. Przemytnicy tych ludzi zaktywizowali się" - poinformował. Jak podała LETA, w tym roku wszczęto 50 postępowań karnych w związku z organizowaniem nielegalnej migracji na Łotwę, podczas gdy w ubiegłym roku takich spraw było 20. Migranci próbują nielegalnie przekroczyć granicę z Łotwą, by przedostać się do innych krajów, np. do Niemiec.

W czwartek Pujats oznajmił, że obserwacje strażników granicznych wskazują na "możliwą agresję" na granicy. Zapewnił jednocześnie, że łotewskie służby są gotowe do obrony granicy państwowej.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska