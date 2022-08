Łotwa: Straż graniczna: nie wpuszczamy osób, które popierają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie

Osoby, które przybywają na granicę Łotwy z Rosji czy Białorusi i popierają rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, nie są wpuszczane na Łotwę - poinformowała w piątek łotewska straż graniczna.

Guntis Pujats, komendant straży granicznej Łotwy, podkreślił, że osoby przybywające z Rosji i Białorusi są poddawane kontroli przez straż graniczną i państwowe służby bezpieczeństwa. Ci, którzy popierają rosyjską agresję, nie otrzymują pozwolenia na wkroczenie na terytorium Łotwy - dodał Pujats, cytowany przez agencję LETA.

W niektórych przypadkach przybywający są proszeni o podpisanie dokumentu, w którym wyrażony jest brak zgody dla rosyjskiej agresywnej polityki. Od początku pełnowymiarowej wojny z uwagi na te wymogi nie wpuszczono na Łotwę ok. 60 osób.

Pujats poinformował też, że od początku roku wschodnią granicę Łotwy przekroczyło ok. 120 tys. Ukraińców. Tak wysoka liczba związana jest z tym, że jest to dla nich najbezpieczniejsza droga przedostania się do Europy albo do zachodniej Ukrainy ze wschodu Ukrainy i z Rosji - uważa Pujats.

Zaznaczył, że w niektóre dni liczba przekroczeń granicy sięgała 1,3 tys. W związku z wysoką liczbą uchodźców i pracami remontowymi na przekroczenie granicy trzeba czekać nawet do 24 godzin.

Większość przybyłych od strony Rosji Ukraińców wykorzystuje terytorium Łotwy do tranzytu, jedynie niewielka liczba pozostaje w tym kraju.

Szef straży granicznej zaznaczył, że liczba obywateli Rosji przekraczających granicę Łotwy jest wyższa niż w czasie restrykcji związanych z pandemią Covid-19 i jednocześnie dużo niższa niż przed pandemią. W 2018 roku granicę Łotwy przekroczyło ok. 30 tys. Rosjan, a w tym roku 8 tys.

Pujats zwrócił też uwagę na mniejszą liczbę nielegalnych migrantów próbujących przekroczyć granicę z Białorusi. Wydaje się, że białoruskie władze specjalnie kierują migrantów na Litwę - dodał. Zauważył jednak, że sytuacja może się zmienić. Dwa dni temu granicę z Łotwą próbowało przekroczyć 20 nielegalnych migrantów.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska