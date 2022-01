Łotwa: Szef MSZ ostrzega przed podróżami na Ukrainę i planuje ewakuację ambasady

Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs przestrzegł w poniedziałek swoich rodaków, by nie podróżowali na Ukrainę, jeżeli nie jest to konieczne. Dodał, że MSZ planuje ewakuować ambasadę Łotwy w Kijowie, jeżeli będzie to konieczne.

"Jeżeli naprawdę musicie udać się na Ukrainę, to prosimy byście zarejestrowali się wydziale konsularnym MSZ" - zaapelował Rinkeviczs na Facebooku.

W niedzielę wieczorem Departament Stanu USA podjął decyzję o ewakuacji z Kijowa rodzin dyplomatów. Również Wielka Brytania rozpoczęła w poniedziałek wycofywanie części swojego personelu dyplomatycznego z ukraińskiej stolicy.

Unia Europejska poinformowała, że jej przedstawicielstwo dyplomatyczne w Kijowie będzie działać bez zmian. W tej chwili nie jest planowana ewakuacja z Ukrainy rodzin polskich dyplomatów - przekazał PAP w poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.