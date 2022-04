Łotwa: Szef MSZ Rau: NATO powinno rozlokować dodatkowe siły w naszym regionie

Polska, Estonia, Łotwa i Litwa zgadzają się co do tego, że NATO powinno rozlokować dodatkowe siły w naszym regionie, by zapewnić, że jakikolwiek rosyjski atak zawsze byłby odparty - oświadczył w piątek w Rydze szef MSZ Zbigniew Rau.

"Rosyjska agresja i białoruski współudział (w niej) sprawia, że NATO musi adaptować swoje działania odstraszające i obronne" - podkreślił minister. Jak dodał, "pewne pierwsze kroki zostały podjęte, ale nowe długoterminowe rozwiązania powinny zostać uzgodnione na szczycie NATO w Madrycie w czerwcu".

"Polska, tak jak Estonia, Łotwa i Litwa, zgadzają się, że Sojusz powinien rozlokować dodatkowe siły w naszym regionie, by zapewnić, że jakikolwiek rosyjski atak byłby zawsze odparty" - oznajmił szef polskiej dyplomacji po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z państw bałtyckich.

"Polska będzie nadal wnosić swój wkład w odstraszanie i obronę w ramach NATO i pozostaniemy zaangażowani na rzecz bezpieczeństwa państw bałtyckich" - zapewnił.