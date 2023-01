Łotwa: Szef MSZ: Szwecja i Finlandia powinny współdecydować podczas najbliższego szczytu NATO

Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs oświadczył w piątek, że 30 państw NATO oraz Szwecja i Finlandia powinny mieć pełne prawo do współdecydowania podczas najbliższego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie.

Wileński szczyt NATO, w którym wezmą udział głowy państw oraz szefowie rządów, zaplanowano na 11-12 lipca.

Minister Rinkeviczs spotkał się w piątek z szefem MSZ Szwecji Tobiasem Billstroemem. Podkreślił, że przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO znacznie wzmocni bezpieczeństwo w regionie i zacieśni współpracę w sektorze obronnym. Dodał, że członkostwo Szwecji w NATO znacząco przyczyni się do bezpieczeństwa Łotwy i regionu Morza Bałtyckiego, gdzie zagrożenie ze strony Rosji jest i pozostanie kwestią długoterminową.

Szefowie dyplomacji potępili militarną agresję Rosji, podkreślając jednocześnie, że należy kontynuować wojskowe, ekonomiczne i polityczne wsparcie dla zaatakowanej Ukrainy.

Kwestia akcesji Szwecji i Finlandii do NATO stała się elementem międzynarodowych przetargów pomiędzy członkami sojuszu. Oba kraje złożyły wnioski o akcesję do NATO wiosną ubiegłego roku, po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję. Argumentowano wówczas, że wspólne procedowanie aplikacji obu państw ma znaczenie z punktu widzenia planowania obronnego NATO.

Do rozszerzenia NATO potrzebna jest jednak zgoda wszystkich 30 sojuszników. Jak dotąd protokołów akcesyjnych nie ratyfikowały jeszcze Węgry i Turcja. Ankara uzależnia poparcie dla rozszerzenia NATO od zmiany polityki Helsinek i w szczególności Sztokholmu wobec organizacji kurdyjskich, uważanych przez Turcję za terrorystyczne. Dodatkowo skomplikowało sprawę ubiegłotygodniowe publiczne spalenie Koranu pod turecką ambasadą w Sztokholmie przez Rasmusa Paludana, aktywistę i założyciel antymuzułmańskiej partii.

W rezultacie prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że Szwecja nie może już liczyć na poparcie przez Ankarę jej kandydatury do NATO.

Minister Rinkeviczs odniósł się do tej kontrowersji podczas konferencji prasowej. "To, co robią niektórzy radykałowie, być może przy wsparciu krajów trzecich, a co ma na celu sprowokowanie nas, jest absolutnie nie do przyjęcia. Wszelkie próby spalenia Koranu, Biblii, wszelkie próby rozwścieczenia lub prześladowania jakichkolwiek grup religijnych są nie do przyjęcia" - powiedział. "Członkostwo (w NATO) Szwecji i Finlandii jest ważne dla naszego regionalnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa całego sojuszu, w tym Turcji" - podkreślił szef dyplomacji Łotwy.