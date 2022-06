Łotwa: Szef MSZ wzywa po ataku w Krzemieńczuku: więcej sankcji, koniec z dzwonieniem na Kreml

Szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs zaapelował w poniedziałek o więcej sankcji na Rosję po zaatakowaniu przez rosyjskie wojska centrum handlowego w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie. Koniec z dzwonieniem na Kreml - wezwał.

"Kolejna straszna rosyjska zbrodnia wojenna - atak rakietowy na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Nadejdzie dzień, kiedy osoby za to odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, do tego czasu przestańmy dzwonić na Kreml - muszą być całkowicie odizolowani, potrzeba więcej sankcji" - napisał minister na Facebooku (https://tinyurl.com/33xt3rnz).

Wskutek rosyjskiego ostrzału centrum handlowego w Krzemieńczuku zginęły co najmniej dwie osoby, a 20 zostało rannych. Trwa walka z pożarem i akcja ratunkowa. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na miejscu w chwili ataku było ponad tysiąc cywilów.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska