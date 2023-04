Łotwa: Szef straży granicznej: białoruscy strażnicy namawiali imigrantów do agresji

Białoruska straż graniczna namawiała imigrantów próbujących przekroczyć nielegalnie granicę z Łotwą do agresji i uzbrojenia się - powiedział we wtorek szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pujats podkreślił, że pomiędzy łotewską i białoruską strażą graniczną nie doszło do bezpośrednich starć, ale pojawiły się doniesienia, że białoruskie służby "namawiały (imigrantów), by byli uzbrojeni i dopuszczali się agresji w stosunku do łotewskich strażników granicznych" - pisze portal LSM. Według tych doniesień białoruska straż graniczna miała proponować imigrantom uzbrojenie w broń palną.

Przedstawiciel łotewskiej straży granicznej nie wykluczył różnych form prowokacji ze strony białoruskiej.

"Dochodzi do werbalnej agresji wobec łotewskich strażników granicznych ze strony białoruskich służb. Oczywiście również obserwujemy, co dzieje się w Polsce, gdzie doszło do fizycznej agresji wobec polskich strażników granicznych. Oceniamy prawdopodobieństwo takiego ryzyka jako całkiem wysokie" - dodał.

Jak poinformował Pujats, w styczniu granicę nielegalnie próbowały przekroczyć 344 osoby, w lutym 377, a w marcu 556. "Loty z Iraku, z Bagdadu do Mińska zostały wznowione. Są też doniesienia o lotach z Teheranu, więc presja nielegalnej migracji może wzrosnąć" - zaznaczył.