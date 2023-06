Łotwa uderza w Rosjan. To reakcja na zamieszanie z Prigożynem

Łotwa wstrzymała od 26 czerwca przyjmowanie wniosków o wizę od obywateli Federacji Rosyjskiej w związku z „nieprzewidywalnym rozwojem wydarzeń wewnętrznych w Rosji” - poinformowało łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie.

Od poniedziałku 26 czerwca nie będą przyjmowane od obywateli Rosji wnioski o wydanie żadnego typu wizy. Wnioski, które już złożono w łotewskich placówkach dyplomatycznych, zostaną rozpatrzone.

W sobotę najemnicy należącej do Jewgienija Prigożyna Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę. Domagał się "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Wieczorem w sobotę Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.