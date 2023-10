Łotwa: W lesie pod Rygą zatrzymano grupę imigrantów, którzy nielegalnie przybyli z Białorusi

W lesie pod Rygą zatrzymano grupę 23 imigrantów, którzy nielegalnie przybyli z Białorusi - poinformowała w czwartek łotewska straż graniczna. To obywatele Indii i Erytrei. Łotewski parlament opowiedział się za zaostrzeniem kar za organizację nielegalnej migracji.

O obecności w lesie osób budzących podejrzenie poinformowali straż graniczną leśnicy - podała agencja LETA. Ujętych w środę mężczyzn umieszczono w centrum dla zatrzymanych cudzoziemców w Dyneburgu (łot. Daugavpils) na południowym wschodzie kraju.

W czwartek łotewski parlament przegłosował poprawki do kodeksu karnego, przewidujące zaostrzenie kary za organizację nielegalnej migracji. Nowe przepisy wejdą w życie 20 października.

Poprawki zaostrzają karę również za pomaganie osobom nielegalnie przekraczającym granicę w przebywaniu na terytorium Łotwy oraz za pomaganie w przemieszczaniu się po kraju - przekazał serwis LSM. Sejm zdecydował o zwiększeniu wymiaru kary pozbawienia wolności oraz anulowano alternatywną formę odbywania kary w postaci prac społecznych.

Jak poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats, tygodniowo na Łotwie wszczynanych jest ok. 8-10 postępowań w związku z organizacją nielegalnej migracji - dotyczy to zarówno przerzutu ludzi przez granicę, jak i ich dalszego transportu do innych krajów europejskich.

Według Pujatsa obecnie Białoruś koncentruje swój atak hybrydowy na łotewskiej granicy. Od początku roku udaremniono ponad 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi na Łotwę.

W związku z presją migracyjną łotewski rząd podjął decyzję o zamknięciu jednego z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią w miejscowości Silene. W ubiegłym tygodniu prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs ostrzegł, że w razie masowego napływu migrantów Ryga może zamknąć granicę z Rosją i Białorusią.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska