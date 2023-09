Łotwa: Wiceszef MEiN Rzymkowski: wspieramy aktywnie naszych rodaków w kultywowaniu polskości za granicą

Wspieramy aktywnie naszych rodaków w kultywowaniu polskości za granicą - powiedział we wtorek PAP wiceminister edukacji i nauki RP Tomasz Rzymkowski, który odwiedził na Łotwie polską szkołę w Krasławiu i spotkał się z przedstawicielami łotewskiego resortu oświaty.

"Kontynuujemy dialog ze stroną łotewską, by pomóc jej w rozwiązaniu problemu przyszłości polskiej szkoły w Krasławiu" - podkreślił wiceminister po spotkaniu w ministerstwie. Jak dodał, "na razie nic nie wskazuje na to, by polskie dzieci i młodzież z Krasławia i okolic nie kontynuowały nauki w polskiej szkole".

Minister Rzymkowski zapowiedział kontynuację rozmów na temat polskiej placówki oświatowej we współpracy ze stroną łotewską w Krasławiu, by - jak wskazał - szkoła ta pełniła rolę nie tylko taką, jak obecnie, "lecz również by rozwijała się i stanowiła swoiste centrum kultury polskiej w mieście związanym z polskim rodem Platerów".

W lutym samorząd Krasławia (łot. Kraslava) na wschodzie Łotwy podjął decyzję o zamknięciu miejscowej Polskiej Szkoły Podstawowej im. Hrabiów Platerów. Uczy się w niej kilkudziesięcioro uczniów, część z nich w klasach łączonych. Przeciwko zamknięciu szkoły wypowiedział się m.in. Związek Polaków na Łotwie.

Rzymkowski w poniedziałek, 18 września, odwiedził szkołę w Krasławiu. "Rozmawiałem z nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkim z uczniami. Szkoła funkcjonuje normalnie. I chcemy, by się rozwijała, by cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem mieszkających tam Polaków i aby stanowiła centrum animacji polskiej kultury, zbliżania dwóch narodów, pokazywania wspólnego dziedzictwa kulturowego" - przekazał wiceminister.

Łącznie w polskich szkołach na Łotwie - w Rydze, Dyneburgu, Rzeżycy i Krasławiu - uczy się ok. 1500 dzieci.

"Dla państwa polskiego utrzymywanie tożsamości narodowej naszych rodaków poza granicami państwa polskiego jest niezwykle ważne. To taki nasz imperatyw moralny. Ci ludzie często byli w długiej czasowo izolacji od polskiej państwowości" - kontynuował wiceszef MEiN.

Jak zaznaczył, ci Polacy cały czas kultywują swoją polskość i dbają o to, by kolejne pokolenia mówiły w języku polskim.

Jako polskie państwo wspieramy naszych rodaków w tym dziele, które kontynuują przez pokolenia - zaznaczył.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska