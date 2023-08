Łotwa: Władze: eksport ukraińskiej żywności przez Bałtyk niełatwy, ale możliwy

Eksport ukraińskiego zboża do krajów trzecich przez korytarz bałtycki nie jest łatwym zadaniem i wiąże się z wyzwaniami logistycznymi, ale wykorzystanie łotewskich portów w tym celu jest możliwe - ocenił minister rolnictwa Łotwy Didzis Szmits.

Minister zaznaczył, że logistyczne wyzwania związane są z dostarczeniem zboża na Łotwę - pisze agencja LETA. "Trwają prace nad praktycznymi rozwiązaniami i nie jest to całkowicie niemożliwe. Przepustowość naszych portów na to pozwala. Problemy wiążą się z różną szerokością torów kolejowych" - powiedział Szmits w poniedziałek.

"Jeśli mowa o technicznych rozwiązaniach, przedsiębiorcy analizują sposoby szybkiego przemieszczenia ładunku z jednego pociągu do drugiego. Oczywiście jest to skomplikowane i drogie, ale jeśli nie ma innych rozwiązań, to korytarz przez kraje bałtyckie też jest rozwiązaniem" - podkreślił.

W połowie lipca Rosja wycofała się z umowy umożliwiającej wywóz ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i rozpoczęła serię ataków na ukraińską infrastrukturę portową.

Jak poinformował pod koniec ubiegłego tygodnia wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow, w ciągu dziewięciu dni Rosjanie uszkodzili 26 obiektów infrastruktury portowej i pięć cywilnych statków.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska