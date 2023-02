Łotwa: Wojskowy: musimy być gotowi na szybkie odparcie ewentualnego ataku zbrojnego

Łotwa musi być gotowa na szybkie odparcie ewentualnego zbrojnego ataku, bo warunki geograficzne nie pozwalają nam na prowadzenie długotrwałej walki - uważa pułkownik Kaspar Pudans, przyszły dowódca Gwardii Narodowej Łotwy (Zemessardze).

Pułkownik, pytany o to, jakie wnioski może wyciągnąć łotewska Gwardia Narodowa z działań ukraińskiej armii, zaznaczył, że formacja nie może brać udziału w długoterminowym konflikcie.

"Powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na atak i zatrzymać przeciwnika jak najszybciej, na samym początku konfliktu" - powiedział Pudans, cytowany w poniedziałek przez agencję BNS.

Jak dodał, łotewskie uwarunkowania geograficzne nie pozwalają temu krajowi na prowadzenie długotrwałych operacji.

Pudans również podkreślił, że Gwardia Narodowa musi skutecznie działać w sferze informacji i cyberbezpieczeństwa.

Zemessardze to około 10 tys. osób, które dobrowolnie zgłosiły się do obrony kraju. W ubiegłym roku do formacji dołączyło ok. 2 tys. ludzi - podaje łotewski nadawca LSM.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska