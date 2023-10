Łotwa: Wywiad finansowy: wciąż obserwujemy próby obejścia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś

Wciąż obserwujemy aktywne próby obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś - powiedział we wtorek Toms Platacis, szef łotewskiej Jednostki Wywiadu Finansowego.

Informacje o takich próbach docierają do nas stale - podkreślił Platacis, cytowany przez agencję LETA. Według niego obserwowana jest tendencja przemytu rozmaitych dóbr luksusowych dla białoruskich i rosyjskich obywateli.

Pytany o to, co należy zrobić, by zapobiec takim działaniom, odparł: "Ludzie powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, wsadzeni do więzienia". Jak stwierdził, "to tylko kwestia czasu".

Jednostka Wywiadu Finansowego to organ zwalczający pranie pieniędzy, działający pod auspicjami łotewskiego rządu - wyjaśnia LETA.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska