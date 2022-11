Łotwa: Za cztery lata rosyjski nie będzie już nauczany jako drugi język obcy w szkołach

Łotewskie ministerstwo edukacji i nauki chce, by od roku szkolnego 2026/2027 we wszystkich placówkach oświatowych w kraju jako drugi język obcy nauczany był jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej lub język, którego nauka regulowana jest międzyrządowymi umowami - poinformowała w poniedziałek agencja BNS. Wyklucza to język rosyjski.

Według ministerstwa zmiany przyczynią się do integracji łotewskiej młodzieży z Europejską Przestrzenią Edukacyjną, ułatwią naukę języków urzędowych UE, co z kolei otwiera szerokie możliwości zatrudnienia w UE i poza nią - zaznaczyła agencja BNS.

Minister edukacji i nauki Anita Muiżniece powiedziała, że nauczanie drugiego języka obcego w szkołach było omawiane z prezydentem Egilsem Levitsem.

Uczniowie na Łotwie uczą się pierwszego języka obcego w szkole od 1 klasy. Musi to być jeden z języków urzędowych UE i najczęściej wybierany jest angielski. Drugi język obcy w szkołach z programami edukacyjnymi w języku łotewskim jest nauczany od 4 klasy - przypomniała BNS.

Obecnie przepisy nie określają, jaki drugi język obcy szkoła powinna zaproponować swoim uczniom; może to być niemiecki, francuski, ale też rosyjski. O wyborze decyduje placówka oświatowa, a rolę w wyborze odgrywają również rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Ministerstwo edukacji i nauki wyjaśnia, że obecnie, ze względu na znaczny wzrost zapotrzebowania na języki unijne i spadek znaczenia i użycia języka rosyjskiego, zarówno ministerstwo, jak i Narodowe Centrum Edukacji otrzymują prośby od wielu rodziców, aby jako drugi język w szkołach oferowany był jeden z języków unijnych.

Według badania przeprowadzonego w 2021 roku prawie połowa łotewskich szkół nie oferuje wyboru i w ponad 300 szkołach jako drugi język obcy nauczany jest tylko rosyjski - podkreśla agencja.

Rosjanie stanowią około jednej czwartej społeczeństwa tego kraju.

Szkołom zostanie zaproponowany trzyletni okres przejściowy, aby mogły zatrudnić nowych nauczycieli, ale też umożliwić obecnym przekwalifikowanie się i uzyskanie uprawnień do nauczania innego przedmiotu. Ministerstwo edukacji rozpoczęło również rozmowy z Uniwersytetem Łotewskim na temat szkolenia i przekwalifikowania nauczycieli języków obcych - zaznaczyła agencja.