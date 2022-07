Łotwa: Zakaz importu gazu z Rosji od 2023 roku

Od 2023 r. będzie obowiązywał zakaz importu gazu z Rosji na Łotwę - zdecydował w czwartek w ostatnim czytaniu łotewski Sejm.

Poprawki do ustawy o energetyce przewidują, że dostawy gazu z Rosji na Łotwę będą zabronione od 1 stycznia 2023 r.

Już wcześniej łotewskie władze zapowiadały plan rezygnacji z importu rosyjskiego gazu. Kwestia stała się szczególnie aktualna po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Poprawki dotyczą też dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz zapewnienia jego zapasów strategicznych - pisze portal LSM. Cytowany przez serwis Kriszjanis Feldmanis, szef komisji gospodarczej, podkreślił, że strategiczne zapasy surowca powinny być takiej objętości, by zagwarantować dostawy gazu do gospodarstw domowych i w okresie zimowym do elektrowni.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska