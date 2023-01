Łotwa: Zbigniew Rau przybył do Rygi na spotkanie z szefami dyplomacji z państw bałtyckich

Szef MSZ Zbigniew Rau przybył we wtorek z wizytą do Rygi, by spotkać się ze swoimi odpowiednikami z państw bałtyckich: Gabrieliusem Landsbergisem z Litwy, Edgarsem Rinkeviczsem z Łotwy oraz Urmasem Reinsalu z Estonii.

Rozmowy szefów dyplomacji Polski, Litwy, Łotwy i Estonii mają dotyczyć zacieśniania wzajemnej współpracy, w tym zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej i NATO, a także polityki bezpieczeństwa.

W planach jest także przyjęcie wspólnego oświadczenia ministrów spraw zagranicznych.