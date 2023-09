Łotwa: Ze środków polskiego MSZ RP wyremontowano fasadę polskiej szkoły w Rydze

Ze środków polskiego MSZ wyremontowano fasadę działającej od ponad 30 lat Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w stolicy Łotwy Rydze. Do placówki uczęszcza około 350 dzieci.

O zakończeniu prac poinformowała w czwartek Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", która wsparła projekt. (https://tinyurl.com/yhbrutt2)

Działająca od 1991 roku placówka im. Ity Kozakiewicz, jedyna polska szkoła w Rydze, obejmuje przedszkole i klasy 1-12, do których łącznie uczęszcza ok. 350 dzieci. Patronka szkoły była polską działaczką na Łotwie i parlamentarzystką. Prowadziła aktywną działalność w Związku Polaków na Łotwie, którego była prezesem i założycielką. Jesienią do kin na Łotwie wejdzie poświęcony jej film.

Łącznie w polskich szkołach na Łotwie uczy się ok. 1500 dzieci. Polskie szkolnictwo w tym kraju zostało odrodzone w 1989 roku, po tym jak w czasach sowieckich, w 1948 roku, została zamknięta ostatnia polska szkoła w Dyneburgu.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska