Lublin: Do Ukrainy wyjechał pierwszy transport zebranych świec i powerbanków

Z Lublina do Ukrainy wyjechał w poniedziałek pierwszy transport świec i powerbanków zebranych podczas miejskiej akcji. Dary trafią do ukraińskich miejscowości, gdzie w wyniku rosyjskich ataków infrastruktura energetyczna uległa największym uszkodzeniom – przekazał lubelski ratusz.

Jak poinformowano w komunikacie, pierwszy transport sześciu palet ze świecami oraz 400 powerbanków trafi najpierw do Lwowa, skąd zostanie rozdysponowany do najbardziej potrzebujących ukraińskich miast, w których infrastruktura energetyczna uległa największym uszkodzeniom. Kolejne transporty wyruszą do Ukrainy w najbliższych dniach.

"Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję #ŚwiatłoZLublina, zarówno mieszkańcom i instytucjom tak licznie wspierającym inicjatywę, jak i lubelskim placówkom oświatowym, dzięki którym udało się zorganizować dostępną dla każdego sieć punktów zbiórki. Zebrane świece i powerbanki ułatwią codzienne funkcjonowanie pozbawionym elektryczności mieszkańcom Ukrainy" - przekazał cytowany w komunikacie sekretarz Lublina Andrzej Wojewódzki.

Podczas miejskiej akcji przez kilka tygodni we wszystkich szkołach, przedszkolach i bursach szkolnych oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców przyjmowane były świece uniwersalne i powerbanki o pojemności od 10 000 mAh.

Lubelski ratusz organizuje również pomoc humanitarną dla Ukrainy albowiem do miasta trafiają z całej Europy transporty z najpotrzebniejszymi produktami, m.in. z Francji, Niemiec i Szwajcarii, które są następnie przekazywane do Ukrainy. Z Lublina do miast ukraińskich wyjechało już około 100 transportów z pomocą humanitarną.