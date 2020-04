Lufthansa zamyka Germanwings i zapowiada cięcia

Wskutek pandemii koronawirusa Lufthansa postanowiła zamknąć podlegającą jej spółkę Germanwings – poinformowały we wtorek niemieckie media. Koncern przewiduje, że odbudowanie popytu na loty potrwa latami i zapowiada cięcia.

"Działalność lotnicza Germanwings zostaje zakończona" - poinformował zarząd grupy Lufthansa w wydanym we wtorek oświadczeniu. Jak największej liczbie pracowników Germanwings ma zostać zaoferowana praca w innych spółkach należących do Lufthansy.



"Miną miesiące, zanim globalne ograniczenia podróży zostaną całkowicie zniesione, oraz lata, zanim światowy popyt na podróże lotnicze powróci do poziomu sprzed kryzysu" - przekazały władze spółki i zapowiedziały szeroką restrukturyzację, zmniejszanie floty i cięcia w pionie administracyjnym.



Lufthansa postanowiła wycofać z eksploatacji ponad 30 samolotów swojej macierzystej linii, które obsługiwały głównie połączenia krajowe i turystyczne.



Również należące do Lufthansy nisko budżetowe linie lotnicze Eurowings wycofają z użytku 10 samolotów.



Programy restrukturyzacyjne, rozpoczęte wcześniej w należących do Lufthansy liniach Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz SWISS, mają zostać przyspieszone, a ich floty zmniejszone - podano w oświadczeniu.



Dodatkowo koncern poinformował, że rozwiązał już "prawie wszystkie" umowy najmu z innymi liniami lotniczymi.