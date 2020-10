Łukaszenka: Białoruś gotowa reagować na zagrożenia ze strony zachodnich sąsiadów

Białoruś jest gotowa adekwatnie reagować na ewentualne zewnętrzne zagrożenia ze strony swych zachodnich sąsiadów – oświadczył w czwartek Alaksandr Łukaszenka, wyrażając pogląd, że Polakom „potrzebna jest cała Białoruś”.

Według niego "natowcy nie ucichli" za granicami Białorusi. Jak pokreślił, w niedawnej rozmowie uprzedził sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, że "jeśli tylko ruszą się ze strony Polski, Litwy i może Ukrainy (…), to będziemy odpowiadać".

Łukaszenka powiedział, że nie można lekko traktować celów Polaków, którym "potrzebna jest cała Białoruś".

Ostrzegł jednak: "Nawet jeśli NATO wkroczy na Białoruś, to im się to nie uda. Nie uda się, nawet jeśli zostaniemy sami. Wszyscy zginiemy za swój kraj - oczywiście nie daj Boże. Oni powinni o tym wiedzieć".

Po raz kolejny oświadczył, że w Grodnie "wywieszano polskie flagi". "Jeśli dziś je zdjęto, to nie znaczy, że komuś coś tam nie chodzi po głowie. Widzicie zachowanie niektórych duchownych naszych Kościołów - i katolickiego, i prawosławnego" - oznajmił, odnosząc się do faktu, że zwierzchnicy Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej na Białorusi apelowali do władz o zaprzestanie stosowania przemocy wobec obywateli.