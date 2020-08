Łukaszenka o ekipie Cichanouskiej: te trzy dziewczynki nie rozumieją, co czytają

Co wy im piszecie! Te trzy nieszczęsne dziewczynki nie wiedzą, co czytają i co robią – powiedział prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka w czasie orędzia do narodu, odnosząc się do swej rywalki wyborczej Swiatłany Cichanouskiej i wspierających ją w kampanii Maryi Kalesnikawej i Weraniki Capkały.

"Wypuścimy więźniów - narkomanów, rozpiszemy nowe wybory - oto cała retoryka. Nawet nie wiedzą, że to nie prezydent ogłasza wybory" - mówił Łukaszenka o ekipie Cichanouskiej.

Łukaszenka oświadczył we wtorek, że białoruskie władze wiedzą, "kto za nimi stoi" i są przygotowane, by przeciwdziałać zagrożeniom.

Według prezydenta przy pomocy nowych technologii ktoś postanowił przeprowadzić na Białorusi "kolorową rewolucję". "To się nie wydarzy!" - zapewnił Łukaszenka.