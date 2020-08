Łukaszenka o Grupie Wagnera: byli skierowani specjalnie na Białoruś

Rosyjscy najemnicy byli skierowani specjalnie na Białoruś – powiedział we wtorek prezydent Alaksandr Łukaszenka o 33 zatrzymanych na terytorium jego kraju Rosjanach, którzy – według władz w Mińsku - są członkami tzw. Grupy Wagnera.

"Ci ludzie byli skierowani specjalnie na Białoruś. Otrzymali rozkaz: czekać. Bilety do Stambułu to była legenda" - oświadczył Łukaszenka o zatrzymanych na Białorusi wagnerowcach.

Według władz białoruskich zamierzali oni zorganizować zamieszki i zdestabilizować kraj przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi.

"Nie kłamcie!" - krzyczał wygłaszając orędzie do narodu i parlamentu Łukaszenka, adresując swoje słowa zapewne do strony rosyjskiej. Jak powiedział, otrzymywał sprzeczne informacje: "Najpierw mówiono, że mężczyźni mieli lecieć do Stambułu, potem - do Wenezueli, a potem - już sami nie wiedzieli gdzie".

Według Łukaszenki ostatnio pojawiła się informacja, że na terytorium Białorusi przerzucono kolejny oddział najemników. "My musimy teraz, w czasie zbiorów, biegać po lasach i ich łapać. Wszystkich wyłapiemy" - zapewnił.