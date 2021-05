Łukaszenka o „terroryście” na pokładzie Ryanair i knowaniach Zachodu

W samolocie był terrorysta – mówił w środę Alaksandr Łukaszenka, komentując przymusowe lądowaniem samolotu Ryanair lecącego nad Białorusią. Przekonywał, że Zachód powinien się opanować i „zatrzymać, bo prawda jest po stronie Białorusi”.

"Za przestępstwa odpowie każdy. To kwestia czasu. Oni chcieli nas zabić. Ile by nas tu setek tysięcy zginęło, jeśli nie dalibyśmy odporu" - mówił Łukaszenka, odnosząc się zapewne do ubiegłorocznych protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów.

Białoruskie władze nazywają zatrzymanego w niedzielę (po przymusowym lądowaniu samolotu Ryanair) aktywistę Ramana Pratasiewicza "terrorystą". Władze zarzucają byłemu redaktorowi opozycyjnego kanału m.in. "organizację zamieszek" i działań poważnie naruszających porządek publiczny. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) umieścił go na liście osób "zaangażowanych w terroryzm", podobnie jak innych przedstawicieli opozycji.

"Niezależnie od tego, czy bomba była, czy nie, gdyby zameldowali, że na pokładzie jest terrorysta, natychmiast dałbym rozkaz posadzenia samolotu" - powiedział Łukaszenka.

Reakcję Zachodu na przymusowe lądowanie Ryanair Łukaszenka nazwał "zaplanowaną prowokacją". Jego zdaniem kraje zachodnie podejrzanie szybko zareagowały, wydając podobne do siebie oświadczenia.

Łukaszenka długo powtarzał, że Białoruś jest atakowana przez państwa zachodnie i toczy się przeciwko niej "wielopoziomowa wojna hybrydowa". "Zanim zaczniecie robić nieprzemyślane kroki, pamiętajcie, że Białoruś to centrum Europy. I jeśli coś tu się zapali, to to kolejna wojna światowa" - ostrzegł.

Kilkukrotnie wskazał również, że "ataki" na Białoruś to testowanie, "poligon" przed uderzeniem w Rosję.

Jego zdaniem wrogowie Białorusi nie mogą "wybaczyć" Białorusi zdemaskowania licznych swoich spisków i dlatego przeszli od "organizacji buntów do etapu zaduszenia".

Wskazał przy tym, że "na wszelkie sankcje, ataki i prowokacje (Białoruś) będzie reagować twardo, a "sankcje zrekompensuje na innych kierunkach i innych rynkach". Polskę i Litwę wymienił jako kraje, które "jak opętane" prą do sankcji.

W dyskusji wziął udział również minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej, który oświadczył m.in., że Zachód swoimi działaniami próbuje "przekształcić Białoruś w państwo upadłe"

Zapowiedział również, że w odpowiedzi na sankcje Mińsk rozważa zlikwidowanie programów współpracy z UE w dziedzinie nielegalnej migracji, projektów humanitarnych i innych. "Jeśli Zachód się nie opamięta" - powiedział.

Łukaszenka występował w środę na pilnie zwołanym spotkaniu z przedstawicielami parlamentu i władz. Spotkanie nie było transmitowane na żywo, a cytaty pochodzą z mediów państwowych.

Z Mińska Justyna Prus