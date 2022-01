Łukaszenka ostrzega przed wojną. Padły oskarżenia wobec Polski

To będzie wojna czy nie? Tak, wojna będzie, ale tylko w dwóch przypadkach: gdy dojdzie do agresji na Białoruś lub na Rosję – oświadczył Alaksandr Łukaszenka w orędziu do narodu i parlamentu, które wygłasza w piątek.

"My nie chcemy wojny" - zaznaczył, przekonując, że Białoruś "nigdy nie tworzyła i nie będzie tworzyć problemów" dla swoich sąsiadów.

Łukaszenka oświadczył, zwracając się do Zachodu, że "jeśli dojdzie do agresji na Białoruś, to będą tu setki tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy będą walczyć razem z setkami tysięcy żołnierzy białoruskich".

Łukaszenka zarzucił Zachodowi, że dąży do "nowego podziału świata", a także "chce utopić we krwi braterstwo ukraińsko-rosyjskie, braterstwo słowiańskie".

Powtórzył również, że Zachód zwiększa ofensywne siły NATO u granic Białorusi.

Polskę i Litwę, sąsiadów Białorusi, oskarżył o to, że "działają w duchu polityki Waszyngtonu", bo inaczej byłyby "smutnymi peryferiami".

Polska, jak utrzymywał Łukaszenka, "chce całej Białorusi". Zarzucił jej "bezceremonialne i bezapelacyjne działania", w tym finansowanie opozycji i koordynowanie protestu, w tym na Białorusi, w Rosji, a nawet w Kazachstanie".

Łukaszenka do emigrantów: wracajcie na kolanach, pełzając, kajajcie się

Moja rada dla was: do domu. Pokajajcie się, klękajcie, pełzajcie z powrotem. Zapłacicie kary za spowodowane straty – powiedział w piątek w orędziu do narodu Alaksandr Łukaszenka, nazywając emigrantów „zbiegami”.



Dyktator odniósł się również do żądań Zachodu uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. "Krzyczycie już dwa lata. I jaki jest rezultat? Dalej - będzie gorzej, dlatego pełzajcie z powrotem" - powiedział Łukaszenka. Zgromadzeni w Pałacu Republiki - ok. 2,5 tys. osób - zareagowali hucznymi oklaskami.



Łukaszenka oświadczył, że "zanim zbiedzy odsiedzą w niezbyt oddalonych miejscach", powstanie komisja, na czele której staną prokurator generalny i pracownik państwowej telewizji Ryhor Azaronak. To prorządowy prezenter, który słynie z kontrowersyjnych i obraźliwych wystąpień. "Komisja społeczna", jak zapowiedział Łukaszenka, będzie decydować o losach emigrantów.



"Niech Litwini i Polacy podrzucą was na granicę, a my was zabierzemy" - powiedział Łukaszenka.



Białoruski dyktator mówił, że w 2020 r. na Białorusi doszło do próby sterowanego z zagranicy przewrotu i kolorowej rewolucji, a dzisiaj Zachód nie chce już dawać emigrantom pieniędzy i domaga się, by na Białorusi "zabili kogoś i opublikowali zdjęcie".



Zapowiedział również, że na Białorusi powstanie ustawa, która określi, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Jego zdaniem "uśpione komórki", jak nazwał zlikwidowane już organizacje pozarządowe, blogi i niezależne media, powinny zostać zastąpione przez "konstruktywne organizacje społeczne".



"Algorytm Zachodu to sankcje - wewnętrzny bunt - wojskowa agresja" - mówił Łukaszenka. Utrzymywał, że na "zniszczenie Białorusi w 2020 r. Zachód rzucił 6 mld dol."



Ogromna fala emigracji w obawie przed represjami rozpoczęła się po uznanych za sfałszowane wyborach prezydenckich w 2020 r.