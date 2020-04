Luksemburg: 11 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, 3 zgony

Ministerstwo zdrowia Luksemburga poinformowało w czwartek o 11 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i trzech kolejnych zgonach spowodowanych infekcją.

W najnowszej aktualizacji ministerstwa zdrowia liczba potwierdzonych przypadków w Wielkim Księstwie Luksemburga wzrosła o 11 do 3 665 osób, a liczba ofiar śmiertelnych o trzy do 83 - podał portal Rtl.lu.

Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii spadła o dwie osoby, do 27. 138 osób przebywa w szpitalach. 728 pacjentów zostało jak dotąd wypisanych ze szpitala po przejściu choroby, co oznacza wzrost o 17 w porównaniu ze środą.

W Luksemburgu przeprowadzono jak dotąd 36 861 testów, z czego 804 w ciągu ostatniej doby.

Luksemburg, jedno z najmniejszych państw UE, w poniedziałek rozpoczął wychodzenie z ogólnokrajowej kwarantanny zarządzonej z powodu koronawirusa. Działalność wznowiły firmy budowlane. Otwarte zostały też kwiaciarnie. Nadal zamknięte są małe sklepy i restauracje.

W środę rząd postanowił, że małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z nowej rekompensaty, która wynosiłaby 12 500 euro dla firm zatrudniających od 10 do 20 osób. Rząd postanowił również przedłużyć zryczałtowaną rekompensatę w wysokości 5000 euro przeznaczoną dla firm zatrudniających mniej niż 10 osób, zmuszonych do zaprzestania działalności z powodu pandemii. Będzie ona dostępne również dla firm, które zanotują utratę co najmniej 50 proc. obrotów w okresie od 15 kwietnia do 15 maja.

Z Brukseli Łukasz Osiński