Luksemburg: 141 nowych przypadków koronawirusa, sześć kolejnych zgonów

W ciągu doby w Luksemburgu potwierdzono 141 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa liczbę zidentyfikowanych dotąd infekcji do 2 319. Liczba zgonów wzrosła przez ostatnie 24 godziny o sześć, do 29 - poinformowały w środę władze Luksemburga.

Władze podały też, że szkoły w Luksemburgu będą zamknięte do 4 maja.

Luksemburg zapowiedział, że będzie przeprowadzał więcej testów, aby wykrywać koronawirusa. Kraj przeprowadził ich ponad 17,5 tys. od początku kryzysu.

Dr Philippe Wilmes ze szpitala im. Roberta Schumana powiedział stacji RTL, że szczyt infekcji może wystąpić w tym tygodniu. Dodał, że wskaźnik hospitalizacji był w ostatnich dniach dość stabilny, oraz wykazał się ostrożnym optymizmem w odniesieniu do dalszego rozwoju sytuacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński