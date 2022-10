Luksemburg: Marszałek Sejmu do Polonii: jesteście najważniejszymi ambasadorami Polski na całym świecie

Polska zawdzięcza państwu naprawdę bardzo dużo. My zawsze utrzymujemy kontakt z Polonią, bo wiemy, że jesteście państwo największymi i bezpośrednimi ambasadorami Polski na całym świecie - powiedziała w poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas spotkania z przedstawicielami luksemburskiej Polonii.

Marszałek przebywa w Luksemburgu z jednodniowa wizytą, w ramach której wzięła udział w śniadaniu zorganizowanym przez ambasadora RP w tym państwie Piotra Wojtczaka wraz z przedstawicielami Polonii.

"Chcę państwu bardzo serdecznie podziękować - wiem, że zanim uruchomiona została ambasada polska w Luksemburgu, to tylko dzięki państwu, dzięki organizacjom polonijnym i państwa wysiłkowi udało się po pierwsze powiedzieć, że Polska jest, podtrzymywać tradycje, obyczaje, myśleć i mówić o Polsce, upowszechniać wiedzę. Polska państwu zawdzięcza naprawdę bardzo dużo" - zwróciła się Witek do przedstawicieli Polonii.

Zaznaczyła, że Luksemburg to bardzo ważne miejsce na mapie Europy z gospodarczego i politycznego punktu widzenia. "Tutaj Polacy pracują, na naprawdę wysokich stanowiskach, wykonują odpowiedzialną pracę; muszę powiedzieć, że jesteście znakomitymi ambasadorami Polski i polskości, a między Polską a Luksemburgiem jest naprawdę wiele obszarów, gdzie możemy tę współpracę jeszcze bardziej pchnąć do przodu" - dodała marszałek.

"Polska jest otwarta na państwa. My zawsze utrzymujemy kontakt z Polonią, bo wiemy, że jesteście państwo największymi i bezpośrednimi ambasadorami Polski na całym świecie. Nas, Polaków, jest poza granicami kraju niemal 20 mln - jakbyśmy dołożyli do tych 38 mln, które żyją w Polsce, to jesteśmy potężnym, prawie 60 mln narodem z przepiękną historią, tradycją i kulturą, którą warto promować" - oświadczyła Witek.

Marszałek Sejmu odniosła się również do kwestii postrzegania Polski w Luksemburgu. "Od pierwszych chwil pobytu tutaj w Luksemburgu słyszymy i czujemy, że Polska jest postrzegana jako bardzo ważny, duży kraj, który zwłaszcza w tej chwili, wobec tego, co się dzieje na Ukrainie jest postrzegany jako kraj, który odgrywa olbrzymią rolę podczas tej wojny, ale przede wszystkim wspaniały kraj i cudowni ludzie, którzy pokazali na czym polega prawdziwa, nie udawana, solidarność" - powiedziała podczas wystąpienia w ambasadzie.

"Mówimy także o tym, że potrzebujemy w tej chwili współpracy, solidarności, wzajemnego zrozumienia. Jeżeli uda nam się pokonać ten trudny czas, to możemy wyjść z tego naprawdę obronną ręką - nie tylko Polska, ale cały wolny świat. Wiemy, że na Ukrainie Putin się nie zatrzyma, dlatego apelujemy wszędzie, gdzie jesteśmy, także tu w Luksemburgu, że potrzebna jest stała i systematyczna dostawa broni i amunicji, wsparcie Ukrainy tak, by tę wojnę zakończyć jej militarnym zwycięstwem. Ukraińcy walczą nie tylko o siebie, walczą o cały wolny świat, o nas" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Witek poinformowała również, że rano w poniedziałek odbyła rozmowę z przewodniczącym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausem-Heinerem Lehne. Dodała, że w następnych miesiącach jest w planach wizyta polskich parlamentarzystów w ETO, a także możliwa konferencja przedstawicieli ETO w polskim Sejmie.

