Luksemburg: Marszałek Sejmu po spotkaniu z wielkim księciem: Polska jest postrzegana tu jako duży, liczący się kraj

Polska postrzegana jest tutaj jako duży, liczący się kraj, pokazujemy, na czym polega prawdziwa solidarności i prawdziwa pomoc Ukrainie; jest to dostrzegane, z czego bardzo się cieszę - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek po audiencji u wielkiego księcia Luksemburga Henryka.

W poniedziałek, podczas wizyty w Luksemburgu Witek odbyła audiencję u wielkiego księcia Luksemburga Henryka. W wypowiedzi dla mediów po spotkaniu powiedziała, że rozmowy dotyczyły wzajemnych relacji polsko-luksemburskich. "Oboje dostrzegamy, że jest naprawdę wiele pól do współpracy. Zwracałam uwagę, że przywiązuję dużą wagę do dyplomacji parlamentarnej; książę zgodził się, że nie ma nic lepszego niż bezpośrednie relacje i kontakty między ludźmi, zwłaszcza że w podróż do Luksemburga zabrałam także grupę parlamentarzystów" - mówiła Witek, podkreślając, że w wizycie towarzyszą jej reprezentacji komisji spraw zagranicznych, komisji ds. Unii Europejskiej oraz parlamentarnej grupy polsko-luksemburskiej.

"Oczywiście wątkiem, który poruszaliśmy, była wojna na Ukrainie; książę gratulował Polakom postawy - że jest fantastyczna. Podobnie jak wcześniej przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego - więc Polska jest postrzegana tutaj jako duży, ważny, liczący się kraj, z czego bardzo się cieszę, bo pokazujemy, na czym realnie polega prawdziwa solidarność i prawdziwa pomoc - nie na mówieniu, tylko na działaniu. To Polska stara się robić, widzę, że to jest dostrzegane, z czego się bardzo cieszę" - powiedziała marszałek Sejmu.

Marszałek Witek podkreśliła również, że wyraziła uznanie dla postawy wielkiego księcia podczas luksemburskiej debaty na temat legalizacji eutanazji. "Książę powiedział, że to była sprawa jego sumienia, co rzeczywiście spowodowało pewien konflikt konstytucyjny; powiedziałam księciu, o czym nie wiedział, że to odbiło się echem także w Polsce. Uważam, że w tak trudnych sprawach jak eutanazja czy aborcja świadectwa dawane przez osoby znane, rozpoznawalne, a także cieszące się autorytetem mają ogromne znaczenie" - dodała.

Poza audiencją u wielkiego księcia marszałek Witek spotka się podczas jednodniowej wizyty w Luksemburgu z przewodniczącym Izby Deputowanych Fernandem Etgenem, a także z ambasadorem Piotrem Wojtczakiem i przedstawicielami Polonii. Jak informowała przed rozpoczęciem wizyty, głównymi tematami rozmów będzie polsko-luksemburska współpraca ekonomiczna, a także geopolityczne wyzwania związane z inwazją Rosji na Ukrainę.

