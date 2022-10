Luksemburg: Marszałek Witek po spotkaniu z przewodniczącym Izby Deputowanych: spraw, które nas łączą, jest bardzo wiele

Tematami naszych rozmów były wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne oraz dalszy rozwój współpracy; spraw, które nas łączą, jest bardzo wiele - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w poniedziałek w Luksemburgu po spotkaniu z przewodniczącym Izby Deputowanych Fernandem Etgenem.

W poniedziałek Witek przybyła z jednodniową wizytą do Luksemburga, gdzie spotkała się m.in. z wielkim księciem Henrykiem oraz przedstawicielami Polonii. Marszałek towarzyszy delegacja członków polskiego Sejmu: zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Piotr Polak (PiS), lider parlamentarnej grupy polsko-luksemburskiej Dariusz Joński (KO) oraz należąca do Komisji Spraw Zagranicznych Ewa Szymańska (PiS), a także przedstawiciele Kancelarii Sejmu.

Marszałek Sejmu wraz z parlamentarzystami wzięła udział w spotkaniu z Fernandem Etgenem - przewodniczącym jednoizbowego parlamentu Luksemburga, Izby Deputowanych - oraz z przedstawicielami prezydiów komisji zagranicznych oraz ds. unijnych obu państw.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Witek podkreśliła, że rozmowy dotyczyły wojny na Ukrainie, kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszego rozwoju współpracy polsko-luksemburskiej.

"Spraw, które nas łączą, jest naprawdę bardzo wiele. Jesteśmy partnerami zarówno w UE, jak i w NATO, ale także zajmujemy to samo stanowisko, jeżeli chodzi o ONZ. Nasze relacje zostały uwypuklone w zeszłym roku, gdy obchodziliśmy rzeczywiście 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Luksemburgiem" - mówiła Witek, dziękując za udział Luksemburga w organizacji różnorakich imprez z tej okazji.

"Nasz pobyt w Luksemburgu będzie się kończył konkretami. Są ze mną dzisiaj moi koledzy parlamentarzyści - pani poseł Ewa Szymańska, pan poseł Piotr Polak, pan poseł Dariusz Joński, którzy reprezentują różne komisje, a także grupę przyjaźni polsko-luksemburskiej. Wiem, że w krótkim czasie będę chciała zorganizować kolejną wizytę, ale już tematyczną, naszych parlamentarzystów - dlatego że rozmowa, która się odbyła w tym szerszym gronie, pokazała, że wystarczy bezpośrednio ze sobą porozmawiać, by rozwiać różne wątpliwości, i że czasami to, co funkcjonuje w obiegu medialnym, nie jest zrozumiane przez naszych partnerów" - powiedziała marszałek Sejmu, wyrażając nadzieję, że także luksemburscy parlamentarzyści będą zainteresowani rozwijaniem kontaktów.

Przewodniczący Etgen powiedział, że spotkanie "pozwoliło pokreślić, że wspólne wartości, jakie dzielimy w Unii Europejskiej, nie mogą być tylko wartościami, które mamy, musimy również ich bronić".

Luksemburski polityk odniósł się do dokonanych przez Rosję w poniedziałek masowych ataków na obiekty cywilne na Ukrainie. "Nieakceptowalne poczynania Rosji (...) pokazują, że konieczne jest nasze działanie; branie za cel miast zamieszkanych przez cywilów jest niedopuszczalne i musi zostać bardzo stanowczo potępione" - mówił.

"Z dzisiejszych rozmów wynika, jak ważne jest zakończenie tej wojny, która została wywołana agresją Rosji. Mówiliśmy również o naszej wspólnej woli wspierania Ukrainy w dołączeniu do rodziny europejskiej" - poinformował Etgen.

Wcześniej w poniedziałek marszałek Sejmu spotkała się także z przewodniczącym mającego siedzibę w Luksemburgu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausem-Heinerem Lehne, odbyła audiencję u wielkiego księcia Henryka, spotkała się w polskiej ambasadzie z reprezentantami środowisk polonijnych, a także odwiedziła muzeum historyczne Drai Eechelen.

