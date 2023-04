Luksemburg: Minister Rau: większość polskich obywateli jest już poza Sudanem

Większość z kilkunastu polskich obywateli, którzy byli w Sudanie, jest już poza granicami tego kraju, w Europie - powiedział minister Zbigniew Rau w poniedziałek po zakończeniu posiedzenia unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu.

"Większość jest już nie tylko poza granicami Sudanu, ale praktycznie w Europie, niektórzy już w drodze do Polski. Mieliśmy ich bodajże łącznie 15, zgodnie z szacunkami ambasady" - powiedział Rau.

"11 opuściło Sudan, a cztery osoby zostały - dwie w Chartumie, dwie w okolicach, ale na zasadzie konsensualnej. Wyraziły wolę pozostania ze względu na powiązania rodzinne" - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową.

Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Sudanie zginęło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 413 osób, a 3551 zostało rannych. W kraju wyczerpują się zapasy żywności i wody - informują media.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz