Luksemburg: Premier Morawiecki w miesięczniku "AGEFI": świadomość zagrożeń wyrobiła w Polakach specyficzny zmysł geopolityczny

Premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym przez luksemburski miesięcznik "AGEFI" zauważa, że "świadomość zagrożeń wyrobiła w Polakach specyficzny zmysł geopolityczny – ostrożność, która sprawia, że lepiej widzimy nadchodzące wyzwania i zagrożenia". "To nie przypadek, że Polska jako pierwsza ostrzegała przed odrodzeniem rosyjskiego imperializmu, przez wieki nauczyliśmy się być czujni" - podkreśla.

W tym samym listopadowym wydaniu "AGEFI" ukazał się również tekst ambasadora RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), prof. Aleksandra Surdeja, który zwrócił uwagę, że od 30 lat gospodarka Polski rozwija się w wysokim tempie, osiągającym przeciętnie rocznie 4-5 proc. Po 2020 covidowym roku Polska ponownie wróciła na ścieżkę szybkiego rozwoju - zaznacza dyplomata.

Premier Morawiecki wskazuje, że "czujność każe nam również traktować niepodległość jako ciągłe zadanie do realizacji. To dlatego w najbliższym czasie na bezpieczeństwo przeznaczymy 3 proc. PKB. To dlatego zbudowaliśmy Baltic Pipe, rurociąg prowadzony w poprzek Nord Stream, w poprzek rosyjskich interesów. To dlatego inwestujemy w budowę elektrowni jądrowych. Kwestia niepodległości decyduje się dziś na wielu frontach, a ochrona granic jest tylko jednym z nich" - przekonuje Morawiecki.

"Dbamy o polską niepodległość nie tylko w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia Polaków. Jako lider wschodniej flanki NATO chronimy cały sojusz. Tak jak sto lat temu, tak i teraz Zachód może liczyć na Polskę" - deklaruje premier.

Natomiast prof. Surdej zauważa, że rezultaty szybkiego rozwoju Polski "widoczne są w wyglądzie polskich miast i wsi, w wyposażeniu gospodarstw domowych, w kompetencjach pracowników, jakości miejsc pracy i w dochodach z pracy, których poziom przekroczył 80 proc. unijnego".

Polski ambasador przy OECD zwraca uwagę, że "przez ponad dwie dekady wzrost płac realnych był niższy niż wzrost produktywności pracy", co stworzyło polskim rządom "pole dla hojniejszej polityki socjalnej i dla wzrostu redystrybucji, tak aby naturalnie pojawiające się w gospodarce rynkowej nierówności ekonomiczne nie skutkowały strajkami i protestami ulicznymi", a od 2016 roku "rozwój gospodarczy stał się bardziej solidarny, bez uszczerbku dla gospodarczej dynamiki".

"Militarna inwazja Rosji na Ukrainę zdarzyła się w momencie, gdy rząd Polski rozpoczął działania i wprowadzał bodźce, które przynieść powinny jeszcze większy wzrost produktywności - bardziej zaawansowane produkty i usługi powstające w działających w Polsce firmach. To jedyna droga do zapewnienia trwałego dobrobytu" - ocenia Surdej.

