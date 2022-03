Luksemburg przyjął ponad 3 tys. uchodźców z Ukrainy; Radio Ara nadaje miejscowe wiadomości po ukraińsku

Od piątku stacja radiowa Ara zaczęła nadawać luksemburskie wiadomości w języku ukraińskim; do Luksemburga przybyło jak dotąd ponad 3 tys. ukraińskich uchodźców wojennych - informuje portal RTL.

"Cieszę się, że mogę pomóc Ukraińcom w przekazywaniu informacji o tym, co się dzieje w ich kraju" - mówi dziennikarka Dasha Petrykowa, cytowana przez RTL. Petrykowa tłumaczy i nagrywa teksty informacyjne radia Ara dla swoich rodaków.

"Niektórzy uchodźcy z Ukrainy są w tej części Europy po raz pierwszy, nie znają języka, nie wiedzą co robić" - mówi dziennikarka. Radio nadaje trzy razy dziennie trzyminutowe bloki informacyjne.

Od poniedziałku stacja rozpocznie także emisję godzinnego programu w języku ukraińskim. Będzie on poświęcony ukraińskiej kulturze, muzyce, a będzie on zawierał informacje przydatne do życia w Luksemburgu.

Luksemburg liczy 632 tys. mieszkańców.

Andrzej Pawluszek